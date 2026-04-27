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El dúo de reggaetón Cali y El Dandee se suma al cartel del Recorda Fest en A Coruña

Los cantantes colombianos son los octavos confirmados y se unen a Beret, La M.O.D.A. y Taburete para el festival coruñés, que se celebrará en septiembre en el Muelle de Batería

El dúo colombiano de reggaetón, Cali y El Dandee, actuarán en el Recorda Fest de A Coruña.

El dúo colombiano de reggaetón, Cali y El Dandee, actuarán en el Recorda Fest de A Coruña. / LCO

Nico Carreira

A Coruña

El icónico dúo de reggaetón, Cali y El Dandee, se suman al cartel del Recorda Fest y actuarán este septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña. Los cantantes colombianos se convierten en los octavos confirmados del festival, que ya había anunciado a Beret, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio y Mafalda Cardenal. Según informa la promotora, todavía faltan por anunciar dos cabezas de cartel y otros cuatro grupos del programa. Las entradas para la edición de 2026 están a la venta.

El dueto Cali y el Dandee cuenta con un sonido característico y está impulsado "por el deseo de crear música original hispanoamericana" para los escenarios de todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, que comenzó en 2011, el grupo ha colaborado con numerosos artistas, como Aitana, Rauw Alejandro o Sebastián Yatra, y varias de sus canciones fueron éxitos populares, especialmente, las canciones Yo te esperaré o Gol, con David Bisbal.

"Los temas que cantan, los componen juntos inspirándose por lo general en vivencias propias o de amigos, películas y series, conceptualizando muchas veces el video antes que la misma letra. Son el complemento perfecto; mientras de Cali es energía pura con una facilidad única para rapear, Dandee se refleja en las baladas y los temas para dedicar, haciendo también labores de producción. Su estilo distintivo y único, fusionando sonidos que nunca antes se han combinado, por ejemplo, en sencillos como No Digas Nada, Por Fin Te Encontré y La Estrategia, los cuales han conmovido al público desde su estreno", informa la promotora del Recorda Fest.

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Cali y El Dandee se convirtieron en "pioneros del género" y "rompieron barreras" en la música hispana en la pasada década. Para la organización, "son maestros que crean música que perdura en el tiempo" y han creado "la banda sonora de la vida de sus fans, llevándoles felicidad en sus momentos más tristes".

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