¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 27 de abril

Continúa la exposición de Lalique en la Barrié

Desde las 11.00 horas. Hasta el próximo mes de julio se podrá disfrutar en la Fundación Barrié de la exposición Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco. Esta es la mayor muestra organizada hasta la fecha en España sobre la obra del francés René Lalique. Más información.

Fundación Barrié (Cantón Grande, 9)

El lado más divertido de la naturaleza

Desde las 17.30 horas. A través de las fotografías seleccionadas en el reconocido Premio Comedy Wildlife Photo, de los años 2015 a 2022, la exposición hace gala de una magnífica colección de fotografías que sacan una sonrisa al visitante.

Afundación (Cantón Grande, 8)

Un recital de violín con grandes obras musicales

19.30 horas. El violinista Mario Rabanal dará un recital de violín este lunes en el Círculo de Artesanos. El recital reunirá obras de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Dmitri Shostakovich, Karol Szymanowski e Piotr Ilich Tchaikovsky.

Círculo de Artesanos (San Andrés, 36)

Presentación de un libro sobre un neandertal

19.00 horas. La Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano acoge la presentación del libro Hijo de la roca y del fuego de Jacinto Ruiz. El protagonista de la historia es Fog, un neandertal. Organiza la Asociación Oza, Gaiteira y Os Castros.

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)