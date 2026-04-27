Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano

La previsión es que edificio de hostelería y deportes náuticos que la Autoridad Portuaria está construyendo en O Parrote, junto a la nueva plataforma de baño, tenga ocupante este verano. El Puerto acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes un procedimiento para que las empresas interesadas se presenten para gestionar el inmueble, que tendrá servicios de hostelería y albergará actividades deportivas como kayak o bici acuática, a partir del 1 de junio. Según confirman fuentes de la Autoridad Portuaria, se prevé que la obra, financiada por la Xunta y que se contrató el pasado mes de diciembre, acabe en mayo o en junio. El proyecto se suma a la resurrección de O Parrote encabezada por la Cámara, que abrió un club con local de hostelería y terraza y gestionará los arcados.

El edificio, con una sola planta y rematado en madera podrá utilizarse el próximo verano, y dará servicios a los usuarios de la plataforma, con un espacio para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y "un ambigú con una terraza orientada al mar". De acuerdo con la documentación del concurso para construir el edificio, el local será de escasas dimensiones, con unos accesos con espacio para siete personas y otras tres en barra. La zona de estar será más amplia, con sitio para unos 30 usuarios, pero es posible que el local solo funcione como chiringuito de verano, dependiendo de lo que oferte la empresa.

Obra del futuro edificio de hostelería y deportes náuticos de O Parrote. / Carlos Pardellas

La autorización para usar el espacio empezará el 1 de junio o la fecha más próxima "en la que la Autoridad Portuaria tenga a disposición el terreno e instalaciones", y terminará el 30 de septiembre de 2027. Así, la empresa podrá explotar el espacio durante dos veranos, las fechas en las que previsiblemente haya más demanda.

Dos tasas, una de unos 10.000 euros al año

Las entidades interesadas tienen un plazo de veinte días para presentar ofertas, y presentar actividades deportivas de "deporte náutico vinculado a embarcaciones menores sin motor", como kayak, paddle-surf, canoa o bici acuática. La empresa tendrá que abonar dos tasas. Una de actividad, que se establecerá en base a la solicitud y los parámetros que marca la legislación portuaria.

También abonará otra de ocupación, para la que se establece un "importe aproximado" de 10.000 euros anuales. La suma final se determinará cuando se otorgue la concesión, "una vez que se haya determiando el valor de la instalación" conforme a la ley. También tendrá que gestionar y mantener la totalidad del edificio, que incluirá vestuarios abiertos al público y una dependencia "para uso exclusivo de los socorristas dependientes del Ayuntamiento". El pañol, el ambigú y el almacén serán de uso exclusivo de la empresa, que tendrá que abonar gastos y suministros.