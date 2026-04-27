El memorial de patinaje Lucas Roller Week trae a A Coruña la primera prueba mundial de Skate Cross y duplica participantes

El evento de patinaje Lucas Roller Week 2026 acogerá la primera prueba mundial de Skate Cross, una nueva modalidad de este deporte, durante su celebración en el Puerto de A Coruña del 30 de abril al 3 de mayo. La celebración el año pasado del Lucas Slalom Cup ha dado lugar a un nuevo formato "más amplio, de mayor proyección deportiva y una dimensión cada vez más amplia", según informa la organización. Este año, los participantes se duplican con 318, respecto a los 140 de la pasada edición, y provienen de lugares como India, Haití, Santo Tomé y Príncipe o Italia.

El proyecto surgió a raíz del fallecimiento de Lucas Seijo Fernández, un joven patinador, en 2024, antes de disputar su primera prueba internacional de patinaje. Tras una primera entrega del evento como memorial, la cita deportiva amplía su duración a cuatro días y cambia de ubicación al Puerto de A Coruña, aunque mantendrá pruebas en la explanada de Riazor y el Pavillón de Monte Alto, con el mismo espíritu de "comunidad, convivencia y proyección internacional".

El gran cambio de esta edición proviene del bloque competitivo, al añadir el Skate Cross a la categoría Inline Freestyle de la Lucas Roller Week. El Skate Cross es una disciplina de patinaje de velocidad en circuito cerrado con obstáculos como saltos y rampas. Se enfrentan varios patinadores a la vez en carreras eliminatorias. Además, la programación incluye los torneos Lucas Slalom Cup, la nueva Lucas Slalom Cup U15, dirigida a menores de 15 años, y la propia Lucas Skate Cross. El domingo se celebrará además una prueba OPEN de Roller Cross orientada a la promoción de esta modalidad y a facilitar el acceso de nuevos patinadores y patinadoras a la competición.

"La categoría de Skate Cross se estaba probando y hubo que esperar a la creación del comité oficial de ámbito internacional en el World Skate, el órgano de competencia mundial. La celebración de la prueba de Skate Cross en la Lucas Roller Week 2026 va a ser la primera prueba mundial del estilo. Esto significa que los diez primeros clasificados saldrán de A Coruña. Muchos competidores vienen de Francia, pero es a nivel internacional. El presidente de World Skate vendrá presencialmente para ello", explica el presidente de ADC Lucas Slalom, José Manuel Lago.

La edición arrancará el jueves 30 de abril con la ceremonia de apertura y homenaje a Lucas Seijo Fernández, en una fecha simbólica al coincidir con lo que habría sido su 16º cumpleaños. Esa misma jornada se celebrará también una ruta nocturna de movilidad abierta a cualquier patinador o patinadora, de cualquier edad y nivel, dentro del espíritu participativo y abierto que quiere mantener el evento.

"La primera edición salió bien y fue gracias, en gran parte, al fenómeno boca a boca. Lo que nació como un homenaje se ha convertido en un evento con capacidad real de atraer participación internacional, generar comunidad y seguir posicionando a A Coruña dentro del mapa del patinaje", informa el presidente de ADC Lucas Slalom.

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Los actos de las jornadas del viernes 1 y sábado 2 de mayo incluyen tomas de tiempo y varias pruebas de Inline Freestyle y Skate Cross, talleres y sesiones prácticas de Roll&Play y encuentros comunitarios. Será en la jornada del domingo 3 de mayo cuando las categorías de Inline Freestyle y Roller Cross Open tengan lugar con derrapes o saltos, entre otros, además de la clausura.