El PP lleva al Congreso los retrasos en la obra de Alfonso Molina

El PP ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre los retrasos en la obra de ampliación de Alfonso Molina y la falta de información sobre su nueva fecha de finalización. Los diputados coruñeses Tristana Moraleja y Álvaro Pérez, en coordinación con Miguel Lorenzo, reclaman al Gobierno del Estado que concrete el nuevo plazo, después de que la actuación no acabara en enero como estaba previsto. También preguntan cuántos modificados se han aprobado y cuál es su coste. Además, solicitan detalles sobre la licitación de la segunda fase, anunciada antes de junio, su importe, plazo de ejecución y si ambas obras se harán en paralelo.