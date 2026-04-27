Primer juicio por la agresión en A Coruña en la que murió Yoel Quispe

La Fiscalía pide una pena de un año de prisión por un delito de lesiones contra dos de los agresores del joven Yoel Quispe en la nochebuena de 2023, que acudirán este martes al Juzgado de lo Penal número 3 para ser procesados. Aquella madrugada se produjo un enfrentamiento en la confluencia de las calles Orquesta Sinfónica de Galicia y Juan Flórez en el que intervino una tercera persona que también atacó a Yoel y le asestó una puñalada en el pecho que le causó la muerte, aunque no será juzgada en esta vista.

Los hechos sucedieron a las 06.30 horas por causas que no se han conseguido aclarar. Los acusados, M.M.A. y C.I.C., ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, propinaron puñetazos y patadas a Yoel que le produjeron en la cabeza un cefalohematoma sobre la sien temporal izquierda y otro en el área parieto-occipital derecha.

También sufrió otro hematoma en la región temporal derecha, lesiones erosivas en la occipital izquierda, dos pequeños hematomas en la sien temporal derecha y una erosión redonda en el vértex y en el rostro una tumefacción leve en el dorso nasal y desviación de la pirámide nasal hacia la derecha.

Además del año de prisión, el Ministerio Público solicita que se indemnice a los padres de Yoel con 464’23 euros por los días que habría invertido el fallecido en la curación de las heridas sufridas.

El presunto autor de la muerte, único de los acusados que se halla en prisión, será juzgado el 1 de junio junto con otros dos jóvenes a quienes la acusación particular, que representa a la familia de Yoel, considera cooperador necesario en un caso y cómplice en el otro. La Fiscalía pide 14 años de prisión para el acusado de apuñalar a la víctima, que envió una carta a los padres de Yoel reconociendo los hechos y solicitando una conformidad para evitar el juicio.

La familia, que rechazó la propuesta, pide 25 años para el principal acusado y a quien considera su colaborador, y 15 años para el supuesto cómplice.