Retenciones por una colisión entre un taxi y un coche de Policía en A Coruña

Una colisión entre un taxi y un vehículo de patrulla de la Policía Nacional ha provocado retenciones en A Coruña a primera hora de la tarde de este lunes.

El choque sucedió en la calle Gregorio Hernández, en el cruce con la calle Gil Vicente. Esta vía divide los barrios de Ciudad Jardín y Agra do Orzán.

El tráfico lento, según informa la Sala de Pantallas de la Policía Local se produjo pasadas las 15.20 horas, hora a la que sucedió el choque. En ello ha influido que cada vehículo estaba en distintos carriles, lo que hizo que se taponase la vía.

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Hasta el lugar se desplazó un vehículo de Atestados de la policía municipal.