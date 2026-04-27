La serie 'Ardora' se suma a la campaña del Puerto de A Coruña para proteger el mar

La serie Ardora, una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con la productora coruñesa Portocabo, se ha sumado a la campaña de sensibilización ambiental impulsada por la Autoridad Portuaria de A Coruña. La iniciativa, que incluye la instalación de 40 placas de latón en distintos puntos de la Marina y O Parrote, recuerda a la ciudadanía que muchas rejillas y sumideros del pavimento desembocan directamente en el mar. Bajo el lema 'No arrojes nada. El mar empieza aquí', la campaña busca concienciar sobre el impacto de los pequeños residuos del ecosistema marino.

La colaboración ha ido más allá del apoyo institucional, ya que Ardora ha incorporado una de estas placas a su propia trama, integrando el mensaje ambiental dentro del universo de la ficción. En el marco de esta colaboración, la Autoridad Portuaria hizo entrega a los responsables de la serie de una de las placas utilizadas en las escenas, como símbolo de la conexión entre el sector audiovisual y la sensibilización medioambiental. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, felicitó a Movistar Plus+ y a Portocabo por dar visibilidad a la campaña y por reforzar la importancia del cuidado del entorno marítimo.

La producción cuenta además con un Plan de Sostenibilidad que abarca las fases de preproducción, rodaje, y postproducción, e incluirá un informe final con el cálculo de la huella de carbono y las medidas ambientales aplicadas durante el proceso. Este cálculo será verificado por una entidad externa e independiente. La serie ha contado también con Ana de Aspe, de La Tribu Verde, como ecomanager, y con protocolos específicos de rodaje sostenible. Desde Movistar Plus+, Raúl Bustamante destacó que la compañía ha impulsado ya 46 producciones con planes de sostenibilidad, logrando evitar de media un 12% de emisiones, y subrayó que Ardora convierte ese compromiso en parte de su narrativa audiovisual.

Rodada en buena parte en localizaciones del puerto coruñés, Ardora tendrá el entorno y marítimo de la ciudad como uno de sus escenarios destacados. La serie, producida por Portocabo, está creada por Pepe Coira y Fran Araújo, dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez. Su estreno, compuesto por cinco episodios, está previsto para 2027.