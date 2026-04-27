La Taberna da Galera de A Coruña gana el segundo Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas
El torneo, celebrado este lunes en el CIFP Paseo das Pontes, concluye con un pódium formado, del oro al bronce, por la taberna coruñesa; La Base, en Carballo; y Caserío de Tión, en Coirós
El II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas premió y reconoció este lunes a la tortilla de Taberna da Galera, ubicado en la calle Galera de A Coruña, como la mejor del estilo tradicional, es decir, de huevo y patata. El cocinero Nico Pedetti recogió el galardón y completó el pódio de ganadores de esta edición junto a dos coruñeses más, esta vez de la provincia. Los agraciados fueron La Base, en Carballo, con un segundo puesto y la Taberna de Tión, en Coirós, bronce. El jurado tuvo en cuenta para su veredicto cuestiones como el tostado de la patata, la finura de la piel y la limpieza del resultado final, sin quemaduras o fracturas que liberasen el huevo líquido.
El certamen también contó con una categoría diferente para tortillas experimentales, que competían bajo la denominación Tortillas con. En esta división, el primer premio recayó sobre el ganador del primer año, Adega Lastras, de Betanzos. El segundo clasificado fue la cafetería Ankha, en Ferrol, y el bronce lo compartieron el local Muelle 33, en Sada, y el restaurante Kaldi, en Ourense.
A Coruña tuvo presencia también en los galardones históricos, una nueva categoría que reconoce a impulsores e innovadores de la tradición tortillera, también reconocidos con el premio a mejor tortilla en algún año anterior. Los cocineros de diferentes localidades de la provincia José Manuel Crespo 'Crespi', Carlos González Boa, Alberto García, Ramón Rodríguez y Xan Otero acapararon cinco de los seis premios.
Todos los clasificados distinguidos en ambas categorías participarán en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, que se celebrará en Alicante del 2 al 5 de octubre, durante la feria de alimentación Alicante Gastronómica.
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