El tiempo en A Coruña: llegan novedades para el tránsito de abril a mayo

Abril encara su recta final con algunos cambios a la vista para dar el relevo al mes de mayo. Tras un fin de semana con tiempo muy estable y con temperaturas casi veraniegas --sobre todo ayer domingo--, ahora llegarán días en los que toda Galicia va a quedar en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, lo que supone cierta inestabilidad, con alternancia de jornadas de tiempo tranquilo y días de tiempo más cambiante. A continuación detallamos los pronósticos de los principales organismos especializados para detallar qué tiempo podemos esperar en A Coruña y su área durante esta semana en la que termina abril y comienza mayo.

Hoy de momento los coruñeses tienen por delante un día con tiempo muy estable y sin lluvias a la vista. Este lunes 27 de abril será una jornada con algunas nubes durante la mañana y cielo más despejado a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con 13 grados de mínima y unos 18 ó 19 grados de máxima según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia.

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Mañana martes día 28 será también una jornada de tiempo tranquilo, solo con algunas nubes y con un notable ascenso de las temperaturas máximas, que escalarán hasta los 23 grados en A Coruña, sin cambios en las mínimas. Ni rastro de lluvia por ahora en las previsiones de la Aemet y Meteogalicia.

Sí empieza a aparecer cierta inestabilidad para el miércoles 29, al menos según el pronóstico de la Aemet, que no descarta algunas precipitaciones antes de finalizar una jornada en la que las temperaturas se normaliza para volver a quedarse en valores que oscilarán entre los 13 de mínima y unos 18 ó 19 de máxima. Meteogalicia no prevé por ahora lluvia en A Coruña para este día, aunque sí recoge un cierto incremento de la probabilidad de precipitaciones, que previsiblemente no se traducirá en chubascos o al menos no en chubascos de cierta entidad.

Abril se despedirá el jueves día 30 con una jornada en la que tanto Aemet como Meteogalicia pronostica un incremento de la inestabilidad, con nubes más compactas que pueden dejar algunas lluvias. Las temperaturas segurián en valores propios para esta época del año, con máximas que se quedarán ligeramente por debajo de los 20 grados.

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¿Y cómo debutará el mes de mayo? Tanto la Aemet como Meteogalicia prevén para el viernes día 1 --festivo por la celebración del Día Internacional del Trabajo--- una jornada con predominio del tiempo estable, con baja probabilidad de lluvias y con temperaturas sin cambios. Para el sábado día 2 se espera un cierto aumento de la inestabilidad atmosférica, con entre un 55% y un 60% de probabilidad de chubascos y con temperaturas sin cambios. Y el domingo día 3 de mayo también será una jornada a medio camino entre las altas y las bajas presiones, con una concurrencia de lluvias parecida a la del sábado, así que no se descartan algunas precipitaciones débiles, y con máximas que rozarán los 20 grados, en consonancia con los días previos y con la media que podemos esperar a estas alturas del año. Más información.