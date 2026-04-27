Trece perros guía de la ONCE acompañarán a personas ciegas por A Coruña para concienciar sobre sus derechos

Trece perros guía de la ONCE acompañan a personas ciegas de A Coruña estos días por la ciudad con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra el 29 de abril. Esta iniciativa permite aportarles plena autonomía y seguridad en sus desplazamientos a las personas con problemas de visión. Según informa la organización, los usuarios reclaman su derecho de acceso con perro a los distintos establecimientos de alimentación, como fruterías, carnicerías, pescaderías o supermercados, en "igualdad de condiciones" que el resto de la ciudadanía, bajo el lema Perros Guía, sí.

"Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación, un aspecto a veces desconocido por la sociedad. En ocasiones, se generan problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos", avisa la ONCE en un comunicado.

Para la Fundación ONCE del Perro Guía, este acceso no puede conllevar "ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales". Entre las otras solicitudes que realizan, piden la colaboración ciudadana para difundir su derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como cualquier otra persona. Subrayan a su vez el derecho de acceso a establecimientos de restauración, medios de transporte, como autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones; espectáculos, centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos.

El Día Internacional del Perro Guía se celebrará con cinco millones de cupones ilustrados bajo el lema Perros guía, sí y con el dibujo de una persona ciega en una frutería junto a perro. A lo largo de los 35 años de existencia de la Fundación ONCE del Perro Guía, más de 4.000 ejemplares de estos animales adiestrados se han asignado a personas con discapacidad visual en España.

"Desde que nacen los cachorros en las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, la máxima que se persigue es el bienestar del animal. Están perfectamente socializados gracias a la labor de las familias educadoras con las que pasan su primer año de vida. No muestran agresividad, tienen una gran voluntad de trabajo y de agradar, capacidad de concentración en la tarea de guía, al igual que disfrutan de sus tiempos de descanso, ocio y esparcimiento", señalan en el comunicado.

Del mismo modo que se solicita la inclusión en los espacios legales, también señalan que "los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso" son las zonas de manipulación de alimentos, los quirófanos o salas de curas, atracciones de feria o piscinas públicas no aptas para perros.