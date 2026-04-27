Últimas entradas para el concierto de Rodrigo Cuevas en A Coruña
Será la única actuación que el artista asturiano ofrecerá en 2026 en Galicia en el marco de la gira 'La Belleza'
Rodrigo Cuevas presentará este jueves 30 en el Coliseum su nuevo trabajo discográfico, Manual de Belleza. Será la única actuación que el artista asturiano ofrecerá en 2026 en Galicia en el marco de la gira La Belleza. Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla y en su web.
El asturiano es cantante, acordeonista, percusionista, DJ, compositor, performer, agitador folclórico y, sobre todo, una anomalía hermosa en el panorama musical español. Nacido en Oviedo en 1985, Cuevas pasó años en Galicia, donde aprendió a hablar gallego y si inició en la música y en el baile tradicional, antes de construir un universo propio donde la música electrónica conversación con el humor, la sensualidad y la crítica social, convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial única.
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