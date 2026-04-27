La Universidade de A Coruña gana la fase nacional del Architecture Student Contest de Saint-Gobain
El proyecto ganador recibirá una dotación de 1.500 euros y representará a España en la fase final del concurso en Belgrado
La Universidade de A Coruña ha obtenido el primer premio en la fase nacional de la XXI edición del Architecture Student Contest de Saint-Gobain, celebrada el pasado 24 de abril en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. El proyecto ganador, titulado Flux, ha sido seleccionado entre diez propuestas de universidades españolas y recibirá una dotación de 1.500 euros, además de representar a España en la fase final del concurso, que tendrá lugar en Belgrado del 23 al 25 de junio de 2026.
El proyecto de la Universidade de A Coruña se basa en el concepto de flujo, entendido como movimiento, encuentro e interacción. La propuesta plantea el campus como si fuera un curso de agua, con una red de recorridos naturales que favorecen los desplazamientos orgánicos y transforman las zonas de tránsito en espacios activos de relación entre los usuarios. El reto de esta edición consistía en diseñar una intervención para transformar la ribera del río Sava, en Belgrado, con un centro deportivo y recreativo con alojamiento para deportistas, la rehabilitación del Club Náutico de la ciudad y la integración de todo el conjunto en un espacio público sostenible.
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