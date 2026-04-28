Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Excursiones gratuitas en A Coruña: más de mil plazas para usuarios de centros cívicosUn avión de Ryanair aterriza por primera vez en A CoruñaCuenta atrás para el nuevo urbanismo en ArteixoEl calendario del Dépor en la recta final de SegundaUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEntrevista a Álex Hernández, exjugador del Leyma
instagramlinkedin

Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

El primer aterrizaje de la firma en Alvedro se produce en un momento excepcional para el aeropuerto, que ha absorbido los vuelos por las obras de Lavacolla

Un avión despegando desde el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.

Un avión despegando desde el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. / Iago López

Alicia Pardo

El aterrizaje este 27 de abril de un Boeing 737 de Ryanair por primera vez en A Coruña es un hecho insólito en la historia del aeropuerto. Ningún avión comercial de la firma se había posado en Alvedro hasta este lunes, aunque los motivos de esta parada imprevista aún no están claros.

Lo que sí se sabe es que el avión, procedente de Dublín y con destino a Lisboa, no forma parte de los desvíos de rutas a la ciudad producidas por las obras en la terminal compostelana. Aunque estas han supuesto, sin duda, un crecimiento exponencial de Alvedro, que ha pasado a operar de seis a once rutas hasta el fin de la reforma en Santiago, que acabará el 27 de mayo.

Hasta entonces, además de los destinos habituales del aeropuerto -Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Milán y Ginebra-, la terminal contará con rutas a Palma de Mallorca, Sevilla y Málaga. También recuperará conexiones que se perdieron con la marcha de Volotea, como Londres y París.

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro / VUELA MÁS ALTO

En total, y según indica AENA en su página web, en el aeropuerto operarán siete firmas, sin contar la parada de Ryanair, que no estaba programada. La que cuenta con más rutas es Vueling, otra flota low cost que opera normalmente en la terminal coruñesa y que ha abierto recientemente una conexión con la Isla de Tenerife.

Las aerolíneas que operan en Alvedro durante las obras de Lavacolla

Además de los viajes a Tenerife, Vueling dispone de vuelos a Barcelona, Gran Canaria, Londres y Málaga. También a París y a Sevilla, así como a Palma de Mallorca.

La siguiente empresa que ofrece más rutas actualmente es Binter Canarias, con enlaces a Gran Canaria y Tenerife. Con esta última también conecta Smartwings, la aerolínea checa de bajo costo.

Tanto Iberia como Air Europa llevan a los coruñeses directamente al aeropuerto de Barajas (Madrid). Para viajar a Ginebra o Milán desde A Coruña está Easyjet, que ofrece el vuelo a estos puntos con Easyjet Switzerland y Easyjet Europe respectivamente.

Ryanair, salvo el anecdótico aterrizaje de esta semana, nunca se ha unido a la lista de operadores de Alvedro. La compañía irlandesa se instaló en 2004 en Santiago con una base subvencionada por la Xunta, centralizando desde allí sus vuelos.

Desde entonces, han tenido lugar algunas negociaciones entre la firma y los distintos gobiernos que han pasado por el Concello para tratar de que Ryanair operase en A Coruña, aunque ninguna de ellas llegó a dar frutos. Ni siquiera durante la actual reforma de Lavacolla, que ha obligado a trasladar a Alvedro varias de las rutas que se ofrecían desde Santiago.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Ryanair ha decidido no derivar las conexiones de Compostela a Alicante, Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Tenerife, Dublín y Londres. Las rutas las retomará cuando finalicen las actuaciones en el aeródromo de la capital gallega, en la que volverá a operar a finales del mes de mayo.

TEMAS

  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  2. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  3. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano
  4. La ingeniera informática Virginia Mato, de la Universidade da Coruña, gana el Premio Ada Byron: 'Lo que buscamos es estar representadas
  5. Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
  6. Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
  7. Falta de camiones en A Coruña: autónomos que paran por el alto precio del diésel y subidas del 20 o 30% en portes contratados
  8. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles

Una sentencia anula la prohibición de Arias Infraestructuras de contratar obras públicas, que motivó su entrada en concurso

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña, llega para revitalizar el grupo tras 15 años sin nacimientos

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña, llega para revitalizar el grupo tras 15 años sin nacimientos

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

A Coruña revive el apagón que paralizó la ciudad hace un año y puso a prueba la solidaridad vecinal: "Mucha gente quedó atrapada en ascensores"

A Coruña revive el apagón que paralizó la ciudad hace un año y puso a prueba la solidaridad vecinal: "Mucha gente quedó atrapada en ascensores"

El apagón eléctrico de hace un año "se superó con muy buena nota" en el Chuac

El apagón eléctrico de hace un año "se superó con muy buena nota" en el Chuac

Los 4 bares míticos de A Coruña que se han colado en letras de canciones (y cuáles aún puedes visitar)

Los 4 bares míticos de A Coruña que se han colado en letras de canciones (y cuáles aún puedes visitar)
Tracking Pixel Contents