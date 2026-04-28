Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

El aterrizaje este 27 de abril de un Boeing 737 de Ryanair por primera vez en A Coruña es un hecho insólito en la historia del aeropuerto. Ningún avión comercial de la firma se había posado en Alvedro hasta este lunes, aunque los motivos de esta parada imprevista aún no están claros.

Lo que sí se sabe es que el avión, procedente de Dublín y con destino a Lisboa, no forma parte de los desvíos de rutas a la ciudad producidas por las obras en la terminal compostelana. Aunque estas han supuesto, sin duda, un crecimiento exponencial de Alvedro, que ha pasado a operar de seis a once rutas hasta el fin de la reforma en Santiago, que acabará el 27 de mayo.

Hasta entonces, además de los destinos habituales del aeropuerto -Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Milán y Ginebra-, la terminal contará con rutas a Palma de Mallorca, Sevilla y Málaga. También recuperará conexiones que se perdieron con la marcha de Volotea, como Londres y París.

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro / VUELA MÁS ALTO

En total, y según indica AENA en su página web, en el aeropuerto operarán siete firmas, sin contar la parada de Ryanair, que no estaba programada. La que cuenta con más rutas es Vueling, otra flota low cost que opera normalmente en la terminal coruñesa y que ha abierto recientemente una conexión con la Isla de Tenerife.

Las aerolíneas que operan en Alvedro durante las obras de Lavacolla

Además de los viajes a Tenerife, Vueling dispone de vuelos a Barcelona, Gran Canaria, Londres y Málaga. También a París y a Sevilla, así como a Palma de Mallorca.

La siguiente empresa que ofrece más rutas actualmente es Binter Canarias, con enlaces a Gran Canaria y Tenerife. Con esta última también conecta Smartwings, la aerolínea checa de bajo costo.

Tanto Iberia como Air Europa llevan a los coruñeses directamente al aeropuerto de Barajas (Madrid). Para viajar a Ginebra o Milán desde A Coruña está Easyjet, que ofrece el vuelo a estos puntos con Easyjet Switzerland y Easyjet Europe respectivamente.

Ryanair, salvo el anecdótico aterrizaje de esta semana, nunca se ha unido a la lista de operadores de Alvedro. La compañía irlandesa se instaló en 2004 en Santiago con una base subvencionada por la Xunta, centralizando desde allí sus vuelos.

Desde entonces, han tenido lugar algunas negociaciones entre la firma y los distintos gobiernos que han pasado por el Concello para tratar de que Ryanair operase en A Coruña, aunque ninguna de ellas llegó a dar frutos. Ni siquiera durante la actual reforma de Lavacolla, que ha obligado a trasladar a Alvedro varias de las rutas que se ofrecían desde Santiago.

Por su parte, Ryanair ha decidido no derivar las conexiones de Compostela a Alicante, Barcelona, Ibiza, Lanzarote, Tenerife, Dublín y Londres. Las rutas las retomará cuando finalicen las actuaciones en el aeródromo de la capital gallega, en la que volverá a operar a finales del mes de mayo.