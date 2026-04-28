Los bomberos de A Coruña rememoran el apagón del 28 de abril de 2025: "Tuvimos que improvisar"

A las pocas horas de quedarse sin luz, A Coruña ya no era la misma ciudad. Los semáforos dejaron de regular el tráfico, los teléfonos dejaron de sonar y las persianas eléctricas se convirtieron en un obstáculo. Un año después del apagón, quienes sostuvieron el pulso de la ciudad recuerdan aquel día como una mezcla de tensión, improvisación y respuesta colectiva.

Las primeras llamadas al parque de Bomberos no hablaban de un apagón. Hablaban de humo, de posibles incendios y de explosiones. Así comenzó la jornada para los bomberos. Víctor Sánchez, sargento de los bomberos de A Coruña, recuerda que todo les pilló en medio de un entrenamiento: "Entró el generador del parque y pensamos que era algo puntual". Pero en pocos minutos la situación cambió. "Las primeras salidas confirmaron que eran falsas alarmas", explica, pero enseguida llegó la verdadera emergencia: personas atrapadas en ascensores.

"Fue lo que más tuvimos al principio. Muchísimas llamadas de gente atrapada en ascensores", señala. Con el paso de los minutos, las noticias apuntaban a un apagón generalizado. Aún funcionaban parcialmente los teléfonos, pero la situación se complicó pronto. "Nuestros walkies dejaron de funcionar y tampoco podíamos comunicarnos por móvil. Tuvimos que improvisar", cuenta.

La solución fue organizar equipos por zonas. Cada salida incluía varias intervenciones seguidas. "Ibas a una calle y la gente te avisaba desde las ventanas: ‘hay alguien atrapado aquí’. Íbamos resolviendo sobre la marcha", recuerda. El trabajo no se detuvo en horas. "Fue muy físico. Subimos personas a plantas muy altas, bajamos a otras que necesitaban ir al hospital. Hubo compañeros que subieron a la planta 14 varias veces", recuerda el sargento. Sigue leyendo más testimonios.