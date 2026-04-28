Un año del apagón eléctrico en España
El apagón eléctrico de hace un año "se superó con muy buena nota" en el Chuac
La prioridad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña cuando toda España se apagó, hace hoy justo un año, era "aguantar el máximo tiempo posible y garantizar el suministro en áreas como UCI o quirófanos"
En el Hospital de A Coruña, la situación tras el apagón eléctrico se vivió con presión cuando el 28 de abril de 2025 toda España se fue a negro. La interrupción del suministro activó de inmediato los sistemas de emergencia del complejo hospitalario coruñés pero la tensión fue inevitable.
El responsable de mantenimiento del Chuac, Víctor Calvo, recuerda el momento con una palabra: "estrés". "Nos dimos cuenta de que no era un apagón normal cuando empezaron a llamar otros hospitales. No sabíamos si era algo local o a nivel nacional", explica.
El corte activó de inmediato los sistemas de emergencia. "Entraron en funcionamiento correctamente, pero no cubren el 100% del edificio. Están diseñados para las zonas críticas", aclara. La primera decisión fue crear un comité de crisis que reuniera a técnicos, dirección y servicios asistenciales. "La prioridad era aguantar el máximo tiempo posible y garantizar el suministro en áreas como UCI o quirófanos".
El reto no era solo mantener un hospital, sino toda el área sanitaria. "Dependíamos del combustible, de la logística y de proveedores externos. Todo tenía que coordinarse", señala. A pesar de la tensión y la falta de información inicial, el balance fue positivo: "No hubo problemas asistenciales. Se superó con una muy buena nota". Sigue leyendo más testimonios.
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