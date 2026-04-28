Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Excursiones gratuitas en A Coruña: más de mil plazas para usuarios de centros cívicosUn avión de Ryanair aterriza por primera vez en A CoruñaCuenta atrás para el nuevo urbanismo en ArteixoEl calendario del Dépor en la recta final de SegundaUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEntrevista a Álex Hernández, exjugador del Leyma
instagramlinkedin

Aviación

¿Por qué aterrizó un avión de Ryanair en el aeropuerto de Alvedro? La compañía aclara esta inédita parada

Un Boeing 737 de la compañía irlandesa procedente de Dublín llegó este lunes al aeropuerto coruñés antes de partir hacia Lisboa

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro / VUELA MÁS ALTO

Alberto Rivera

A Coruña

Un avión de Ryanair aterrizó este lunes en el Aeropuerto de A Coruña en una operación inédita para Alvedro. Era la primera vez que se podía ver una aeronave de la empresa irlandesa en suelo cullerdense.

Sin embargo, esta parada en la ciudad no estaba programada ni era esperada. Tampoco se debía a alguno de los desvíos que está recibiendo el aeropuerto coruñés estos días por el cierre del aeropuerto de A Lavacolla en Santiago.

El vuelo, identificado como RYR8487, procedía de Dublín y aterrizó en A Coruña a las 16.11 horas. Se trataba de un Boeing 737, que permaneció en el aeropuerto coruñés apenas 37 minutos antes de despegar de nuevo, a las 16.48 horas, con destino a Lisboa.

Razones "operacionales"

Consultada por este diario, Ryanair aclara que esta parada en Alvedro en su ruta entre Irlanda y Portugal no respondía a motivos comerciales, sino a razones "operacionales". No hubo pasajeros que se bajasen en A Coruña ni el vuelo estaba a la venta.

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro / VUELA MÁS ALTO

Esta expresión es habitual en el sector aéreo para referirse a necesidades internas de la aerolínea. Suelen estar relacionadas con el reposicionamiento de un avión, ajustes en la programación, necesidades de tripulación, escalas técnicas o cambios en la rotación prevista de la aeronave. Sin embargo, no han dado más detalles de a cuál de estos motivos se debió la parada del Boeing 737.

Según aclaran desde la plataforma Vuela Más Alto, este tipo de vuelos operacionales Ryanair solían hacerlos en el aeropuerto de Santiago, lugar donde operan habitualmente, aunque en el último año han cerrado la base que tenían en A Lavacolla. El cierre por obras de la terminal santiaguesa ha provocado que este tipo de vuelos también se muevan a A Coruña. Está por ver si durante las siguientes semanas se hará alguna parada más de este estilo.

Noticias relacionadas y más

De momento esta imagen histórica será solo algo circunstancial, puesto que no se espera que a medio plazo la compañía de Michael O'Leary aterrice definitivamente en A Coruña. De hecho, este mismo lunes ha vuelto a cargar contra Aena por la subida de tasas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  3. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  4. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  7. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano
  8. Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos

Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles

¿Por qué aterrizó un avión de Ryanair en el aeropuerto de Alvedro? La compañía aclara esta inédita parada

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe

La Universidade da Coruña acogerá dos congresos internacionales sobre cosmología y física solar en la semana del eclipse

La Universidade da Coruña acogerá dos congresos internacionales sobre cosmología y física solar en la semana del eclipse

Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: "Esperamos que algunas reservas se mantengan"

Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: "Esperamos que algunas reservas se mantengan"

El concurso de la constructora Arias dejó inacabadas en 2022 varias obras municipales en A Coruña

Aterriza en A Coruña la primera pastelería palestina: así será el rincón de dulces artesanales que llega a Cuatro Caminos

Aterriza en A Coruña la primera pastelería palestina: así será el rincón de dulces artesanales que llega a Cuatro Caminos

Así se vivió en los comercios el apagón de hace un año en A Coruña: "Lo de cobrar o no cobrar me daba igual"

Tracking Pixel Contents