¿Por qué aterrizó un avión de Ryanair en el aeropuerto de Alvedro? La compañía aclara esta inédita parada

Un avión de Ryanair aterrizó este lunes en el Aeropuerto de A Coruña en una operación inédita para Alvedro. Era la primera vez que se podía ver una aeronave de la empresa irlandesa en suelo cullerdense.

Sin embargo, esta parada en la ciudad no estaba programada ni era esperada. Tampoco se debía a alguno de los desvíos que está recibiendo el aeropuerto coruñés estos días por el cierre del aeropuerto de A Lavacolla en Santiago.

El vuelo, identificado como RYR8487, procedía de Dublín y aterrizó en A Coruña a las 16.11 horas. Se trataba de un Boeing 737, que permaneció en el aeropuerto coruñés apenas 37 minutos antes de despegar de nuevo, a las 16.48 horas, con destino a Lisboa.

Razones "operacionales"

Consultada por este diario, Ryanair aclara que esta parada en Alvedro en su ruta entre Irlanda y Portugal no respondía a motivos comerciales, sino a razones "operacionales". No hubo pasajeros que se bajasen en A Coruña ni el vuelo estaba a la venta.

Avión de Ryanair por primera vez en el aeropuerto de Alvedro / VUELA MÁS ALTO

Esta expresión es habitual en el sector aéreo para referirse a necesidades internas de la aerolínea. Suelen estar relacionadas con el reposicionamiento de un avión, ajustes en la programación, necesidades de tripulación, escalas técnicas o cambios en la rotación prevista de la aeronave. Sin embargo, no han dado más detalles de a cuál de estos motivos se debió la parada del Boeing 737.

Según aclaran desde la plataforma Vuela Más Alto, este tipo de vuelos operacionales Ryanair solían hacerlos en el aeropuerto de Santiago, lugar donde operan habitualmente, aunque en el último año han cerrado la base que tenían en A Lavacolla. El cierre por obras de la terminal santiaguesa ha provocado que este tipo de vuelos también se muevan a A Coruña. Está por ver si durante las siguientes semanas se hará alguna parada más de este estilo.

De momento esta imagen histórica será solo algo circunstancial, puesto que no se espera que a medio plazo la compañía de Michael O'Leary aterrice definitivamente en A Coruña. De hecho, este mismo lunes ha vuelto a cargar contra Aena por la subida de tasas.