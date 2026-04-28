Los 4 bares míticos de A Coruña que se han colado en letras de canciones (y cuáles aún puedes visitar)

Cualquiera que haya ido de fiesta un viernes por la noche sabe que, de un brindis en un bar, puede salir cualquier cosa: un nuevo amigo, una futura pareja o incluso una canción que formará parte para siempre de la historia de la música.

En A Coruña, son cuatro los locales que pueden presumir de haber inspirado a artistas de la canción como Cepeda o Triángulo de Amor Bizarro. Así lo indica el mapa interactivo creado por el periodista musical Arturo Paniagua, que ha situado geográficamente más de 300 hits que mencionan bares de España en sus letras.

En la escena coruñesa, todos los que aparecen hasta el momento son templos icónicos del ocio nocturno. Algunos siguen en pie en zonas como Riazor o el centro, pero en otras como en el Ensanche solo queda de ellos la leyenda y -gracias a los letristas-, un estribillo que los revive de vez en cuando.

El Playa Club, un icono frente al mar que inspiró a Cepeda

El Playa Club es, desde hace años, un local emblemático de A Coruña. En la ciudad son pocos los que no hayan pasado alguna vez por su pista, entre ellos, un jovencísimo Cepeda, que aterrizó en la ciudad en su etapa universitaria.

El cantante ourensano pasó por la discoteca de Riazor a los 18 años para vivir un encuentro que, más de una década más tarde, inspiraría una de sus canciones. Hablamos de 2007, el tema que lanzó en 2020 junto a David Otero, en el que narra el reencuentro con un antiguo amor con el que, una noche de septiembre, se dejó "llevar hasta el Playa".

"Pon la máquina del tiempo al 2007. En Riazor no llueve si me besas a escondidas como siempre", canta el gallego en esta canción, en la que duda sobre si la reunión es o no motivo de alegría. Para la discoteca, el asunto está bastante claro: aquello fue un golpe de suerte en toda regla que la convirtió, para siempre, en el escenario de un hit que muchos fans ya se saben de memoria.

Soweto, Pirámide y Burbuja: el tres de oros de Triángulo de Amor Bizarro

Los otros tres bares de A Coruña que inspiraron temas musicales comparten protagonismo de la mano de Triángulo de Amor Bizarro. Con ellos, la banda gallega le pone el broche a sus Vigilantes del Espejo, un tema enmarcado en su disco homónimo que cierra con una frase que la resume de arriba a abajo: "Pirámide, Tony2, El Templo, Soweto, Burbuja, déjate llevar.

El hit, que recuerda a The Cure, es una invitación a abandonar las responsabilidades de la vida adulta durante una noche y volver a las fiestas -y vicios- de otros tiempos. Es por eso, quizá, por los que los pubs coruñeses que se nombran son clásicos de épocas pasadas: la discoteca Burbuja y Soweto, el after que abrió en Magistrado Manuel Artime en los 80 y cerró en 2012, siguiendo la estela de otros grandes de la escena local como el icónico Punto 3.

Pirámide Club, sin embargo, sigue ofreciendo noches de fiesta en Juan Flórez, aunque a costa de cierres y reaperturas. Allí, los coruñeses pueden probar a olvidar sus cargas, tengan o no, como dice el éxito musical, ya cumplidos "los 40".

Los bares de España a los que les han dedicado más canciones

Aunque, tal y como señala su creador, el mapa de los bares que inspiraron canciones está en continuo crecimiento, por ahora ya hay un claro ganador a nivel nacional. "El garito más mencionado de España con 13 canciones es el Wurli [Wurlitzer Ballroom]", señala Paniagua en sus redes sociales.

Le sigue muy de cerca el Razzmatazz de Barcelona, con 11 temas, "o la Sala El Sol y La Riviera en Madrid, empatadas con 8". Pero, a nivel de bares mentados, es la capital la que gana por goleada: más de 80 negocios con artistas como Leiva y Sidecars entre los que más los mencionan.

En lugares como Zaragoza, muchos de los negocios nombrados ya han echado el cierre, pero en ciudades vecinas de A Coruña, como Santiago de Compostela, la mayoría -10 de 13-, siguen en pie. Con el tiempo y la colaboración de los usuarios a la que invita su autor, es probable que el mapa se vaya haciendo más grande y se puedan llegar descubrir, con mucha más profundidad, todos los bares españoles que se han coronado como musas.