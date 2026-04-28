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Cancelado el estreno del show de Róber Bodegas en el Encontro Mundial de Humorismo de A Coruña

Estaba previsto para este jueves 30 a las 21.00 horas en el Teatro Colón

Rober Bodegas en un actuación

Rober Bodegas en un actuación / Marta G. Brea

RAC

El nuevo show del cómico de Carballo Rober Bodegas que iba a ser estrenado este jueves 30 en el Encontro Mundial de Humorismo ha sido cancelado por causas de "fuerza mayor". Así lo ha comunicado la organización del evento en un comunicado en sus redes sociales. "Lamentablemente a estrea de Caso, prevista para este xoves 30, non se poderá realizar. Por cuestións persoais de forza maior, o cómico non poderá levar a cabo a función".

Esta nueva actuación del humorista perteneciente al dúo Pantomima Full iba a tener su primera función en el Teatro Colón de A Coruña. "Todo el mundo quiere ser el centro de atención. Todo el mundo quiere tu atención. Nadie quiere atenderte a ti. Todos somos narcisistas. Unos se levantan a las cinco de la mañana para tener tiempo para dos cosas: Estar perfectos y grabar vídeos diciéndote por qué tú no. Otros han cambiado la autocrítica por abrazar a Coachs y terapeutas con un Máster en Decirte Lo Que Quieres Oír: Que ellos son lo más importante, que ellos lo han hecho todo bien, que la culpa es de los demás, es decir: Tuya. Y otros simplemente le echan la culpa de ser unos gilipollas al Horóscopo y a Mercurio Retrógrado. Ya nadie tiene defectos, solo los demás", explicaba la organización en la descripción del espectáculo. "Rober Bodegas reflexiona durante una hora y media sobre nuestro desbordante egoísmo y acaba siendo condenado en su propio juicio, porque para ello necesita que vengas a su nuevo show y le hagas caso", añadían.

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En cuanto al dinero de las entradas, la plataforma Ataquilla devolverá automáticamente el importe de las mismas. "Agradecemos a comprensión e pedimos desculpas polas molestias ocasionadas", concluye el festival en su comunicado.

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