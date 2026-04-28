Así celebra el Museo de Estrella Galicia el Orgullo Friki: cena maridaje con música en directo en A Coruña

Este mes de mayo, el Museo de Estrella Galicia presenta, por segundo año consecutivo, un plan muy divertido y original: una cena maridaje para ‘MEGA Frikis’ inspirada en el cine, los videojuegos, la animación o la literatura y que contará con música en directo de la conocida pianista y streamer española Elesky.

La cita, donde no faltarán las cervezas y las recetas a cargo de Terra Food, tendrá lugar el viernes, 22 de mayo, a partir de las 21.00 horas, con entradas ya a la venta en la web oficial del museo, www.mundoestrellagalicia.com.

Además de ofrecer una experiencia gastronómica y sensorial diferente para conmemorar el Día Mundial del Orgullo Friki, celebrado cada 25 de mayo, MEGA incorpora música en directo de mano de la conocida pianista y streamer Elesky, que cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales. La asturiana visitará de nuevo la Sala de Degustaciones del Museo de Estrella Galicia con algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del mundo del cine y de los videojuegos esenciales de la denominada cultura friki.

Un menú muy original

El menú de la cena maridaje con música en directo tendrá los siguientes platos, con nombres muy originales: el Blue Sky, un ceviche de corvina estilo Paila Marina con ají amarillo y dashi texturizado con agar-agar, maridado con Malandarian de Malandar Brewing; y langostino lunar, en tempura de carbón activo y aire de slurm —lima, wasabi, jengibre—, maridado con Oink Tober de La Quince —Märzen—.

Los asistentes también disfrutarán del Dungeon and Dragon, un huevo mayak a baja temperatura sobre nido de pasta kataifi, polvo de oro y crema de setas trufada, maridado con Gulden Draak Fire de Brouwerij Van Steenberge —Tripel Oscura—; Brahmán del Yermo, costilla de vaca glaseada con reducción de Nuka-Cola, puré de patata y wasabi y cebollas osmotizadas con vinagre, maridada con Hop Slamma de Mumbo Jumbo; y Malditos Monjes, un strudel de manzana deconstruido, relleno de manzana asada con especias, nata montada de cerveza y chispas de cacao, maridado con Rochefort 10 de Trappistes Rochefort.