Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles

A Coruña es una de las ciudades privilegiadas desde donde se podrá observar el eclipse solar total del 12 de agosto. En el marco de la campaña de planificación, el Concello de A Coruña presenta el mapa de sombras, una iniciativa "que pretende fomentar que toda a xente saiba dende que lugares da cidade se pode contemplar ben a fase de totalidade do eclipse", explicó el responsable de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, en el acto para informar de las acciones municipales de cara al evento.

"Á parte dunha oportunidade marabillosa de desfrutar dun fenómeno extraordinario, tamén é un desafío organizativo para garantir que todas as coruñesas e coruñeses poidan gozar deste evento con seguridade", declaró Pérez Maldonado, quien añadió que la afluencia de público "adoita desbordar as capacidades loxísticas": "Conlevan moitos atascos, dificultades na mobilidade" e, incluso, situaciones de riesgo, "polo que supón unha aglomeración de xente nun espazo natural onde non hai valado para protexer dunha caída". Con esto en mente, Pérez Maldonado declaró que el Concello de A Coruña creó un equipo de trabajo "con participación das diferentes concellerías afectadas", que trabaja para que el 12 de agosto "todo saia con normalidade".

El anterior eclipse de las mismas características que fue visible en A Coruña data de 1905, y el próximo será en 2627, por lo que no es posible ofrecer una estimación de visitantes que acudirán a la ciudad a presenciar el fenómeno, Pérez Maldonado asegura que "ese día, dende a mañá, para moverse pola cidade haberá que camiñar".

El oscurecimiento del sol será perceptible en una línea que va desde el noroeste de Galicia hasta Mallorca, de forma casi simultánea. "Dende que o eclipse comeza en A Coruña ata que comeza en Mallorca pasan un par de minutos", dijo Pérez Maldonado, en referencia a que la altura del sol será distinta: mientras que en A Coruña estará a 12 grados sobre el horizonte a las 20.28 horas, "que non é moi alto, pero permite salvar moitos obstáculos", en Mallorca se encontrará a 2 grados y medio. "Ese é o motivo polo que A Coruña se converte nun dos epicentros para a observación deste eclipse total de sol", añadió.

Mapa de sombras

En el marco de la campaña de planificación, el Concello de A Coruña presenta una iniciativa "que pretende fomentar que toda a xente saiba dende que lugares da cidade se pode contemplar ben a fase de totalidade do eclipse". Desde que empieza a taparse el sol hasta que se oscurece por completo dura dos horas. "No momento central do eclipse, ás 20.28 horas na Coruña, o sol queda tapado por completo pola lúa, é a fase central e a máis espectacular, desaparece practicamente toda a luz da contorna, aparecen no ceo estrelas e planetas". Esa fase de totalidad dura 1 minuto y 16 segundos.

El objetivo de la propuesta del Concello es "localizar os lugares distribuídos por todos os barrios onde se pode ver ese sol ocultado pola lúa", teniendo en cuenta que la ciudad tiene más de 250.000 habitantes. En este sentido, Pérez Maldonado recomienda buscar localizaciones idóneas para disfrutar del evento próximas al hogar, sobre todo en caso de ir con niños o personas mayores.

Ante la necesaria preparación, Pérez Maldonado informa de que cada día del año tiene un "xemelgo solar"; es decir, "para cada día de verán, hai outro no que o percorrido do sol polo ceo é exactamente igual na primavera; e para cada día de inverno, hai un no que o percorrido do sol é exactamente igual que outro día por outubro". El gemelo solar del 12 de agosto acontece entre los días 29 y 30 de abril, jornadas perfectas para comprobar si desde la ubicación escogida hay visibilidad del sol.

Para ayudar en esta organización, el Concello elaboró un mapa de sombras, un plano interactivo que recoge las sombras que se tendrán el 12 de agosto. "Que eu saiba, é o primeiro plano que se prepara combinando unha fotografía, un plano da topografía do terreo; pero un modelo dixital de superficie que recolle as árbores e os edificios que ten a nosa cidade, e que permite reconstruír as sombras que haberá o 12 de agosto", aclara Pérez Maldonado.

Está disponible también para dispositivos móviles y recoge, además, unos iconos con unas cámaras fotográficas, "que son espazos onde hai rexistro fotográfico de como se ve en realidade a altura do sol". Es un trabajo en curso, en el que seguirán "implementando puntos con total visibilidad".

Pérez Maldonado compartió recomendaciones para presenciar el fenómeno con total seguridad visual, divididas en dos métodos: indirectos, como una caja estenopeica o una cámara oscura; o unas gafas con filtro para la observación solar. En Museos Científicos Coruñeses llevan meses organizando una sesión especial de planetario sobre el eclipse, todos los fines de semana y festivos.