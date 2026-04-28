El concurso de la constructora Arias dejó inacabadas en 2022 varias obras municipales en A Coruña

La crisis que motivó en Arias Infraestructuras la prohibición de contratar con la Administración -anulada ahora por una sentencia judicial- se presintió en A Coruña poco antes de la entrada de la constructora en situación concursal. En las semanas previas a ese hecho, la empresa abandonó la actividad que desarrollaba en varias de las obras que acometía en la ciudad con cargo al contrato de mantenimiento de aceras y áreas peatonales en la zona sur del municipio.

Este hecho llevó al Gobierno local en el mismo mes de marzo, en el que Arias se declaró en concurso, a resolver ese contrato al constatar que la firma había interrumpido los trabajos. Un informe municipal reveló que desde el 9 de febrero la empresa no trabajaba en la calle San Leopoldo (Agra do Orzán), Aguillón (San Pedro de Visma), plaza de los Pinos (Barrio de las Flores) y el último tramo de la avenida de Oza (Casablanca).

En los días siguientes “solo se constató presencia de algunos operarios en labores secundarias de limpieza y recogida de acopios” y en la semana del 14 al 18 de febrero “la actividad fue nula en estas actuaciones”. El contrato le había sido adjudicado en abril de 2021 por dos millones de euros y al ser rescindido se decretó la incautación de la garantía de 165.000 euros que había depositado.

Pese a las solicitudes efectuadas a Arias para que retomara esos trabajos, la constructora no justificó su abandono ni informó cuando preveía reiniciarlos, e incluso no dio cuenta de que se hallaba en concurso de acreedores, una situación que también podía ser motivo para la retirada del contrato.