Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Excursiones gratuitas en A Coruña: más de mil plazas para usuarios de centros cívicosUn avión de Ryanair aterriza por primera vez en A CoruñaCuenta atrás para el nuevo urbanismo en ArteixoEl calendario del Dépor en la recta final de SegundaUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEntrevista a Álex Hernández, exjugador del Leyma
instagramlinkedin

Empresas

El concurso de la constructora Arias dejó inacabadas en 2022 varias obras municipales en A Coruña

El Concello rescindió ese año el contrato que la empresa tenía para realizar el mantenimiento de aceras y zonas peatonales en el sur del municipio

OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE AGUILLÓN, EN VISMA, DURANTE SU PARALIZACIÓN EN 2022 POR LOS PROBLEMAS DE LA CONSTRUCTORA ARIAS INFRAESTRUCTURAS.

OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE AGUILLÓN, EN VISMA, DURANTE SU PARALIZACIÓN EN 2022 POR LOS PROBLEMAS DE LA CONSTRUCTORA ARIAS INFRAESTRUCTURAS. / Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

La crisis que motivó en Arias Infraestructuras la prohibición de contratar con la Administración -anulada ahora por una sentencia judicial- se presintió en A Coruña poco antes de la entrada de la constructora en situación concursal. En las semanas previas a ese hecho, la empresa abandonó la actividad que desarrollaba en varias de las obras que acometía en la ciudad con cargo al contrato de mantenimiento de aceras y áreas peatonales en la zona sur del municipio.

Este hecho llevó al Gobierno local en el mismo mes de marzo, en el que Arias se declaró en concurso, a resolver ese contrato al constatar que la firma había interrumpido los trabajos. Un informe municipal reveló que desde el 9 de febrero la empresa no trabajaba en la calle San Leopoldo (Agra do Orzán), Aguillón (San Pedro de Visma), plaza de los Pinos (Barrio de las Flores) y el último tramo de la avenida de Oza (Casablanca).

En los días siguientes “solo se constató presencia de algunos operarios en labores secundarias de limpieza y recogida de acopios” y en la semana del 14 al 18 de febrero “la actividad fue nula en estas actuaciones”. El contrato le había sido adjudicado en abril de 2021 por dos millones de euros y al ser rescindido se decretó la incautación de la garantía de 165.000 euros que había depositado.

Noticias relacionadas y más

Pese a las solicitudes efectuadas a Arias para que retomara esos trabajos, la constructora no justificó su abandono ni informó cuando preveía reiniciarlos, e incluso no dio cuenta de que se hallaba en concurso de acreedores, una situación que también podía ser motivo para la retirada del contrato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  3. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  4. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  7. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano
  8. Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos

El concurso de la constructora Arias dejó inacabadas en 2022 varias obras municipales en A Coruña

Aterriza en A Coruña la primera pastelería palestina: así será el rincón de dulces artesanales que llega a Cuatro Caminos

Aterriza en A Coruña la primera pastelería palestina: así será el rincón de dulces artesanales que llega a Cuatro Caminos

Así se vivió en los comercios el apagón de hace un año en A Coruña: "Lo de cobrar o no cobrar me daba igual"

La reacción de las asociaciones coruñesas durante el apagón, un año después: "Lo importante era bajar la ansiedad"

La reacción de las asociaciones coruñesas durante el apagón, un año después: "Lo importante era bajar la ansiedad"

Cancelado el estreno del show de Róber Bodegas en el Encontro Mundial de Humorismo de A Coruña

Cancelado el estreno del show de Róber Bodegas en el Encontro Mundial de Humorismo de A Coruña

Intervención exprés en A Coruña: un policía fuera de servicio ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero en su domicilio antes de que lleguen los sanitarios

Intervención exprés en A Coruña: un policía fuera de servicio ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero en su domicilio antes de que lleguen los sanitarios

Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

Ryanair no está solo en Alvedro: las otras aerolíneas que operan rutas en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Santiago

Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles

Tracking Pixel Contents