Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: "Esperamos que algunas reservas se mantengan"

El traslado del concierto de El Último de la Fila de A Coruña a Santiago genera incertidumbre entre hoteles y bares de la ciudad. La cita del 13 de junio se celebrará finalmente en el Monte do Gozo ante la imposibilidad de hacerse en el estadio de Riazor, pues la fecha coincide con el play off de ascenso a Primera División, en el que podría participar el Deportivo. Aunque el Concello planteó otras ubicaciones a los promotores privados del evento, como el estadio universitario de Elviña o el puerto, finalmente El Último de la Fila tocará en Santiago.

El sector hotelero espera que los aproximadamente 70 kilómetros que separan A Coruña de la capital gallega no sean un impedimento para que algunas reservas se mantengan. "Sabemos que puede haber anulaciones, pero estamos esperanzados en que haya clientes que puedan plantearse ir y volver al concierto. Además, algunas de las tarifas eran de prepago, así que cancelarlas tiene un coste", explica el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

En caso de que se produzcan cancelaciones, no obstante, espera que se puedan cubrir "con otras reservas" ya que el concierto es el 13 de junio y en esas fechas "ya hay turismo vacacional". "Aunque los meses más potentes son julio y agosto, junio ya tiene mayor actividad. Si esto pasa en febrero o marzo, tendría mas incidencia", comenta, y recuerda otros conciertos que permitieron aumentar la demanda fuera de temporada, como el de Lenny Kravitz el 10 de abril de 2025.

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Una "mala noticia"

Para bares y restaurantes, el traslado de este concierto supone "una mala noticia", según las palabras del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. "No solamente es el concierto, sino todo lo que arrastra alrededor de pernoctaciones, de gente que se queda a comer y a cenar...", indica, aunque también confía "en que las reservas hoteleras se mantengan". Cañete reconoce que esta decisión "ha tenido más impacto" de lo que pensaba porque "El Último de la Fila tuvo una respuesta masiva", pues estaba previsto que acudiesen al espectáculo en Riazor unas 26.000 personas.