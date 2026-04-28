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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de abril

Monólogos, cine o charlas entre los planes en la ciudad

Yunez Chaib.

Yunez Chaib. / Elisenda Pons

RAC

Actuación del cómico Yunez Chaib

19.00 horas | El cómico nacido en Melilla hará la primera de sus dos actuaciones programadas dentro del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU). El humorista, conocido por sus colaboraciones en el programa La Revuelta, repetirá este miércoles.

Sede Afundación

Nueva sesión del ciclo de Fassbinder

20.30 horas | La Filmoteca celebra una sesión del ciclo dedicado al director Rainer Werner Fassbinder. En esta ocasión se proyectará la película Effi Briest, basada en la novela homónima del también alemán de Theodor Fontane ambientada en el siglo XIX.

Filmoteca de Galicia

Charla de Carlos Babío sobre el pazo de Meirás

20.00 horas | La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan un conferencia impartida por Carlos Babío, uno de los autores de Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio.

Círculo de Artesanos

Conferencia sobre una enfermedad genética

18.00 horas | Charla sobre la Miocardiopatía Hipertrófica (MCH) , una enfermedad genética donde el músculo cardíaco se engrosa anormalmente, dificultando el bombeo de sangre, organizada por Asociación Provincial de Amas de Casa.

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