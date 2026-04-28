Agenda A Coruña
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 28 de abril
Monólogos, cine o charlas entre los planes en la ciudad
Actuación del cómico Yunez Chaib
19.00 horas | El cómico nacido en Melilla hará la primera de sus dos actuaciones programadas dentro del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU). El humorista, conocido por sus colaboraciones en el programa La Revuelta, repetirá este miércoles.
Sede Afundación
Nueva sesión del ciclo de Fassbinder
20.30 horas | La Filmoteca celebra una sesión del ciclo dedicado al director Rainer Werner Fassbinder. En esta ocasión se proyectará la película Effi Briest, basada en la novela homónima del también alemán de Theodor Fontane ambientada en el siglo XIX.
Filmoteca de Galicia
Charla de Carlos Babío sobre el pazo de Meirás
20.00 horas | La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan un conferencia impartida por Carlos Babío, uno de los autores de Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio.
Círculo de Artesanos
Conferencia sobre una enfermedad genética
18.00 horas | Charla sobre la Miocardiopatía Hipertrófica (MCH) , una enfermedad genética donde el músculo cardíaco se engrosa anormalmente, dificultando el bombeo de sangre, organizada por Asociación Provincial de Amas de Casa.
Sporting Club Casino
- La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
- El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
- Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, repite en la grada del Burgos entre la afición blanquiazul
- Repsol retomará el desmontaje del puerto petrolero de A Coruña a finales de 2027 con el término de su concesión
- El peso de la edad y el impacto de la vivienda en Santa Margarita: 'Cada vez hay más ruido y menos gente por la calle
- La ingeniera informática Virginia Mato, de la Universidade da Coruña, gana el Premio Ada Byron: 'Lo que buscamos es estar representadas
- La comunidad migrante de Culleredo ansía una oportunidad: 'Solo quiero poder trabajar y cotizar para labrarme un futuro mejor
- Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio