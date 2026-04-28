Intervención exprés en A Coruña: un policía fuera de servicio ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero en su domicilio antes de que lleguen los sanitarios

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio se convirtió este lunes en el inesperado asistente de la mujer de un compañero que dio a luz en su domicilio. Según ha podido saber este diario, el policía recibió una llamada por la mañana de un compañero destinado en otra ciudad, que le dijo que su esposa estaba en un piso de A Coruña con fuertes dolores, sin poder moverse ni atender al teléfono. Le pidió que llamase a emergencias, y el agente, además de dar parte al 091 y al 061, se desplazó hasta la casa, acompañado por su propia esposa.

Cuando llegaron, localizaron a la parturienta en el baño del piso, con contracciones intensas y dando a luz. La situación era urgente, y el policía se puso manos a la obra para aplicar las medidas básicas de asistencia al parto, asegurando la higiene y seguridad. Apenas cinco minutos después de que entrase en el piso, antes de que pudiesen llegar los servicios médicos, nació el bebé, un varón, y el agente fue el encargado de liberarle las vías respiratorias, abrigarlo y dar la primera asistencia a la madre.

Los servicios sanitarios llegaron algunos minutos después del parto, y trasladaron a la madre y al niño, ambos en buen estado, al Hospital Materno Infantil. La responsable del equipo médico, según pudo saber este diario, felicitó al agente, tanto por la asistencia a la madre y al niño como por las medidas que tomó para facilitar el acceso rápido al domicilio. El agente, al llegar, bloqueó las puertas del portal y de un ascensor para facilitar la "rápida intervención" de los sanitarios. Si no hubiese sido por la intervención del agente, expresó la responsable de equipo sanitario, la situación podría haber sido crítica y habría habido un serio peligro para la vida de la mujer y el recién nacido.