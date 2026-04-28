Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña, llega para revitalizar el grupo tras 15 años sin nacimientos

El Aquarium Finisterrae de A Coruña cuenta desde esta semana con un nuevo inquilino. Se trata de Jinzi, una foca común que llega cedida por el Oceanogràfic de Valencia en el marco de un intercambio entre ambas instituciones. Su incorporación no solo rejuvenece el grupo de animales del recinto, sino que también abre la posibilidad de retomar la reproducción tras más de quince años sin nacimientos.

Jinzi, que cumplirá cinco años en julio y pesa ya unos 80 kilos, ha mostrado desde su llegada un comportamiento curioso y sociable con el resto de ejemplares. Su presencia contrasta con la elevada edad media del grupo actual, en el que conviven dos machos y ocho hembras de la especie Phoca vitulina, conocida como foca común. Aunque estos animales no se reproducen en las costas gallegas, sí pueden observarse con cierta frecuencia en el litoral.

La llegada de Jinzi responde a un intercambio con el acuario valenciano, donde ahora residen dos machos que hasta ahora formaban parte del grupo coruñés: Fermín, de 17 años, y Altair, de 23. Ambos se han adaptado con normalidad a su nuevo entorno, según han indicado desde las instalaciones.

Últimas crías en Finisterrae

El último nacimiento registrado en el Aquarium Finisterrae se remonta a julio de 2009, cuando nació Sabela. Desde entonces, las condiciones genéticas del grupo habían desaconsejado la cría. Los estudios realizados apuntaban a un alto grado de parentesco entre los ejemplares, lo que aumentaba el riesgo de endogamia.

En este contexto, la incorporación de Jinzi supone un cambio relevante. Al no tener relación genética con el resto del grupo, introduce variabilidad y permite plantear de nuevo la reproducción en el futuro. Además, su juventud contribuye a equilibrar una población en la que algunos individuos superan la esperanza de vida habitual, como Hansi, que ya ha alcanzado los 28 años, por encima del máximo estimado de 25 en machos de esta especie.

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Con este movimiento, el Aquarium Finisterrae refuerza su estrategia de conservación y manejo de especies, al tiempo que ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca a este nuevo ejemplar. Además, en el verano de 2024 el recinto coruñés estrenó un sanatorio para sus focas. Con una piscina más profunda y zona para tratar dolencias.