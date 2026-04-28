El polígono de Bergondo lucha contra el sedentarismo con una sesión especial de Bienestar 360

Este martes se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el polígono de Bergondo, con más de 3.500 trabajadores, apostó por mejorar el bienestar de sus trabajadores con una sesión extraordinaria del proyecto Bienestar 360, en marcha desde hace doce años. Según indican desde el parque empresarial, la mayoría de los participantes en la fase de diagnóstico del proyecto son empleados de administración y oficina, y el 87% de los trabajadores ha demandado acciones que les ayuden a mejorar su calidad de vida laboral, señalando el cuidado de la espalda y la fisioterapia como sus principales intereses.

Para darles respuesta, el polígono organiza sesiones todos los miércoles de 13.30 a 14.00 horas de pilates, en un "horario clave para quienes hacen una pausa a mediodía". El ejercicio "está diseñado para ayudar a los trabajadores más sedentarios a corregir la postura y fortalecer la musculatura. Para conmemorar el 28 de abrilr, organizó una sesión gratuita de body training bajo el lema "¡Se acabaron las excusas!", que busca "busca incentivar el deporte como hábito preventivo esencial".