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El PP de A Coruña afirma que la nueva rotonda de San Cristóbal creará problemas de tráfico

Pide al Concello que replantee la obra y afirma que eliminará dos carriles

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo en la zona, con el edil popular José Ramón Amado.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo en la zona, con el edil popular José Ramón Amado. / La Opinión

RAC

A Coruña

El grupo municipal del PP pide al Gobierno local que replantee la nueva rotonda de San Cristóbal, que, considera, creará «problemas de tráfico y aparcamiento». Según los populares, supondrá la eliminación de dos carriles de circulación, uno por sentido, así como semáforos y 40 plazas de aparcamiento, en un cruce «donde habitualmente hay gran congestión».

Los populares señalan que el cambio causará problemas, en especial, a los vecinos de A Sardiñeira y Os Mallos, y que durante las obras de la avenida de A Sardiñeira, en esa zona de la ronda de Outeiro hubo cortes de un carril por sentido durante varios días y se generó «un caos de tráfico». Además, señalan que en las inmediaciones de la rotonda hay «graves problemas» para aparcar, «tras la eliminación de más de 150 plazas gratuitas por obras anteriores».

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