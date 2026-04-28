Nueve meses de cárcel para los dos condenados en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe.

Los dos jóvenes que hoy se han sentado en el banquillo en el primer juicio por la agresión en la que murió Yoel Quispe, ocurrida en Juan Flórez el día de nochebuena de 2023, han sido condenados a 9 meses de cárcel --cada uno-- y el pago de 1.500 euros --cada uno-- por un delito de lesiones.

La Fiscalía pedía una pena de un año de prisión por un delito de lesiones contra dos de los agresores del joven Yoel Quispe en la nochebuena de 2023. Aquella madrugada se produjo un enfrentamiento en la confluencia de las calles Orquesta Sinfónica de Galicia y Juan Flórez en el que intervino una tercera persona que también atacó a Yoel y que fue quien le asestó una puñalada en el pecho que le causó la muerte, aunque esa persona no ha sido juzgada en esta vista celebrada hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña.

Además del año de prisión, el Ministerio Público solicitaba una indemnización para los padres de Yoel de 464’23 euros por los días que habría invertido el fallecido en la curación de las heridas sufridas. Finalmente hoy cada uno de los dos encausados en este primer proceso judicial han sido condenados a nueve meses de cárcel y el pago de 1.500 euros.

Los hechos ocurrieron la madrugada de nochebuena de 2023

Los hechos sucedieron a las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 por causas que no se han conseguido aclarar. Los acusados, M.M.A. y C.I.C., ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, propinaron puñetazos y patadas a Yoel que le produjeron en la cabeza un cefalohematoma sobre la sien temporal izquierda y otro en el área parieto-occipital derecha. También sufrió otro hematoma en la región temporal derecha, lesiones erosivas en la occipital izquierda, dos pequeños hematomas en la sien temporal derecha y una erosión redonda en el vértex y en el rostro una tumefacción leve en el dorso nasal y desviación de la pirámide nasal hacia la derecha.

Otro juicio en julio

El presunto autor de la muerte, único de los acusados que se halla en prisión, será juzgado el 1 de junio junto con otros dos jóvenes a quienes la acusación particular, que representa a la familia de Yoel, considera cooperador necesario en un caso y cómplice en el otro. La Fiscalía pide 14 años de prisión para el acusado de apuñalar a la víctima, que envió una carta a los padres de Yoel reconociendo los hechos y solicitando una conformidad para evitar el juicio.

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La familia, que rechazó la propuesta, pide 25 años para el principal acusado y para quien considera su colaborador, y 15 años para el supuesto cómplice.