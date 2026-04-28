Los sindicatos de A Coruña clamarán contra la guerra este 1 de mayo: "O imperialismo está sacando a careta"

En los sindicatos de A Coruña, que encaran este viernes el 1 de mayo, existe unanimidad para reclamar la paz, en un contexto bélico que, además de a las poblaciones en conflicto, perjudica a los trabajadores de todo el mundo. "Queremos incidir también que esta sociedad no puede permitir que se propicien guerras motivadas por intereses económicos, que provocan sufrimiento fundamentalmente en las poblaciones que las sufren", censura el secretario comarcal de UGT, Ángel Iglesias, "pero cuyos efectos nocivos también se trasladan a nuestra sociedad, afectando siempre a las personas trabajadoras, que empeoran sus condiciones de vida, fruto de los delirios imperialistas de unos descerebrados". Señala que los colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, son "los primeros en notar las consecuencias económicas en sus salarios y en la subida del coste de la vida".

Comisiones Obreras indica que su crítica a los conflictos tiene "dos enfoques". Por una parte, expone su secretario comarcial, Cristóbal González, "el sindicato ha sido siempre un actor muy activo en defensa de la paz" y condena la guerra como "un error garrafal", en el que "cuatro ricos que no van a combatir mandan a los hijos de los pobres" al campo de batalla "por intereses especulativos y económicos". Y además, añade que conflictos como el de Irán afectan negativamente a los trabajadores españoles, causando aumentos de costes y problemas de producción.

"Estamos en contra das guerras en xeral: non só nos enfocamos na cuestión de Irán, senón no que ten acontecido en Venezuela, Líbano ou Gaza", enumera el secretario de CIG en la comarca, Óscar Calvo. Para el sindicato, actualmente el imperialismo se está "quitando a careta, impoñendo a súa axenda depredadora e sen ocultalo, secuéstrase ao presidente dun estado para quedar co petróleo", indica en alusión a Venezuela. El aumento de los precios de la energía debido a la guerra "afecta a todas e a todos" y a la cadena de valor de los precios. Desde la pandemia y la guerra de Ucrania, indica Calvo, el sindicato lleva reclamando un plan de choque para frenar la carestía de la vida. Además, la "retórica belicista" lleva al incremento de gasto militar, denuncia el sindicalista, con "cifras récord" en España. "É un gasto superfluo, non un investimento: ese diñeiro estaría mellor metido en políticas sociais e solucionar o problema da vivenda", remacha.