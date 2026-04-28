El tiempo en A Coruña: así viene este martes 28 de abril según las previsiones de la Aemet y Meteogalicia

Hoy A Coruña queda fuera de las alertas amarillas que están activadas en zonas del interior y el sur de Galicia por tormentas y lluvias. La costa coruñesa sí tiene un aviso, también de nivel amarillo, por viento de mar, pero ni la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ni Meteogalicia prevén, por ahora, precipitaciones en el litoral coruñés, así que este martes 28 de abril será una jornada tranquila en A Coruña.

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El día comenzará con algunas nubes y la jornada transcurrirá con apertura de claros y con temperaturas en ascenso. Hoy las máximas alcanzarán los 22 ó 23 grados en A Coruña, con mínima de 13 grados.

Mañana miércoles, día 29, los coruñeses ya verán algunos cambios en el panorama meteorológico. Tanto Aemet como Meteogalicia prevén lluvias durante la segunda mitad de la jornada. La temperatura máxima baja hasta quedarse en unnos 18 ó 19 grados, y será un día en general más gris y ya marcado por las precipitaciones.

Para el jueves día 30 la Aemet no descarta todavía algunos chubascos en la primera mitad de la jornada. Meteogalicia sin embargo ya no espera lluvias en la despedida del mes de abril. Las máximas se quedarán alrededor de los 18 ó 19 grados y el tiempo se volverá más estable a medida que avance la jornada.

Puente a la vista

¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el festivo del viernes 1 de mayo? Dentro de la montaña rusa que es la primavera, con su habitual alternancia de días soleados con otros casi otoñales, este viernes toca un día tranquilo. El tiempo estará marcado por la estabilidad atmosférica y por temperaturas suaves, con máxima de 19 grados en A Coruña, antes de un nuevo cambio del panorama meteorológico de cara al fin de semana, ya que para el sábado día 2 y el domingo día 3 de nuevo llegan más nubes y no se descartan lluvias.

El puente del primero de mayo traerá, por lo tanto, un poco de todo en territorio coruñés en lo que al tiempo se refiere pero, como en primavera el tiempo es muy cambiante, seguiremos pendientes de la actualización de los pronósticos de la Aemet y de Meteogalicia para actualizar a diario la previsión meteorológica para el tránsito de abril a mayo en A Coruña. Más información.