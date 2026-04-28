La Universidade da Coruña acogerá dos congresos internacionales sobre cosmología y física solar en la semana del eclipse

La Universidade da Coruña acogerá dos congresos internacionales del 10 al 14 de agosto, el Third Solar MHD Conference y el New Frontiers in Cosmology, dos citas para expertos en la materia que coinciden con el eclipse que se verá el 12 de agosto en A Coruña.

El Paraninfo de la UDC será la sede del encuentro internacional de cosmología, organizado por el Centro de Física Cosmológica de Berkeley (Universidad de Berkeley, California), la Fundación Simons y la Universidade da Coruña. Durante la segunda semana de agosto se citarán más de 300 investigadores procedentes de países de todo el mundo.

Esta conferencia servirá de plataforma para debatir sobre cómo las nuevas técnicas en cosmología, especialmente las relacionadas con el análisis de datos mediante inteligencia artificial, pueden llevar nuestra comprensión hacia nuevos horizontes. Se inscribe en un momento en el que este sector de la ciencia está dando pasos importantes por la disponibilidad de grandes volúmenes de datos procedentes de experimentos punteros como DESI, Euclid, Rubin y el Observatorio Simons, entre otros.

En las mismas fechas, el Centro de Investigación TIC (Citic) de la UDC, en el Campus de Elviña, acogerá la Third Solar MHD Conference, una cita especializada con enfoque práctico sobre la física solar que abordará temas como las observaciones de eclipses, el uso de machine learning y big data en física solar y modelos de plasma multifluido.

Conocer el cielo

El público general también tendrá la oportunidad de aprender curiosidades sobre el eclipse solar del 12 de agosto y cómo disfrutarlo con seguridad, gracias a las iniciativas educativas de la Unidad de Divulgación Científica de la UDC.

La primera de ellas será mañana, 29 de abril, en el Planetario de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas. La sesión Navegando polas estrelas, a cargo de Alsira Salgado y Ángel Arós, se dirige a la comunidad universitaria, coincidiendo con que el 30 de abril es el 'gemelo solar' del 12 de agosto; es decir, los dos días la posición del Sol será prácticamente la misma, permitiendo hacer una prueba de los mejores sitios de visión. La sesión pondrá en valor el planetario como recurso científico y su utilidad para comprender el cielo y la astronomía, combinándolo con explicaciones relacionadas con el eclipse solar.

A través de Onda Ciencia, el pódcast de la UDC, se elaboró Como vivir unha eclipse? Que nos di a astronomía?, disponible en la página web del programa. El episodio tuvo como protagonistas a Ángel Arós, Alsira Salgado, Xabier Pérez Couto e Susana García Barros, personas investigadoras de la UDC que explican las bases científicas del eclipse.

También la UDC organiza en el Muncyt en junio el taller Cando a Lúa apaga o Sol: a gran eclipse de 2026 na Coruña, una explicación con orientaciones prácticas sobre cómo observar de manera segura el fenómeno solar. El encargado de la propuesta será el investigador predoctoral del Citic, miembro del Laboratorio Interdisciplinar de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (LIA2) y participante en el proyecto Smart Data para un análisis multicolor de la Vía Láctea en Gaia, Xabier Pérez Couto.

La Xunta se suma al carro con la creación de una web específica sobre el eclipse, con información orientada a una observación sin contratiempos. La Diputación de A Coruña organizó este martes una jornada formativa en el Pazo de Mariñán (Bergondo), centrada en la preparación del sector turístico de la provincia ante el fenómeno del 12 de agosto. "Agora non se trata tanto de promocionar o destino, que entendemos que xa está axeitadamente promocionado, como de organizar con responsabilidade os fluxos de visitantes e poñer o foco na información, na concienciación e na prevención", señaló el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira.