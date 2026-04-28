La Universidade da Coruña empezará el nuevo curso el 7 de septiembre
Se pone en marcha un nuevo máster de formación en fachadas ligeras de vidrio
El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) aprobó este martesr el calendario académico para el próximo curso, que dará comienzo el lunes 7 de septiembre de 2026. Las actividades docentes se distribuirán en dos períodos lectivos. El primer cuatrimestre será del 7 de septiembre al 18 de diciembre, y el segundo se desarrollará entre el 25 de enero y el 14 de mayo de 2027.
Las actividades académicas docentes y de evaluación se interrumpirán desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027 (ambos incluidos), por el descanso de Navidad; los días 8 y 9 de febrero de 2027, por el Carnaval; y del 22 al 29 de marzo de 2027, coincidiendo con la Semana Santa. Además, no será lectivo todo el mes de agosto. También tendrá carácter festivo el día 29 de enero de 2027 por la celebración del Día de la Universidade da Coruña, así como los días de las fiestas oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las ciudades donde se ubique cada centro (A Coruña, Ferrol y Oleiros).
Además, se dio luz verde a la puesta en marcha de un nuevo máster: el Máster de Formación Permanente Cortizo-UDC en Fachadas Ligeras de Vidrio, una formación especializada en el diseño, cálculo, fabricación e instalación de envolventes ligeras. La UDC tramitó un convenio de cooperación con la Diputación de A Coruña para fomentar la sostenibilidad, la igualdad y la justicia social. n
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