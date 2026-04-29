Arranca en el plató virtual de la Ciudad de las TIC el ciclo de conciertos inmersivos (IN)VISUAL

El nuevo ciclo de música audiovisual (IN)VISUAL nace en A Coruña para presentar los cuatro primeros sábados de mayo en el estudio inmersivo, el mayor plató de producción virtual de España, ubicado en la Ciudad de las TIC. Conceptos como futuro, cultura contemporánea, experimentación y experiencia se dan la mano en esta nueva propuesta dirigida tanto al público general como a una audiencia vinculada a la cultura contemporánea y a las prácticas artísticas experimentales. Serán cuatro conciertos live av que se llevarán a cabo los sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo que contarán con referentes de la cultural audiovisual gallega, española e internacional como MAOTIK, Marta Verde & José Venditti, Estela Oliva & Ana Quiroga y MIL111. El ciclo arrancará este sábado con el concierto de MAOTIK que ya ha agotado entradas. Las últimas localidades disponibles para el resto de actuaciones pueden adquirirse a través de Ataquilla.com Aunque son gratuitas, para realizar la reserva es necesario depositar cinco euros que serán reembolsados de forma automática al acceder al recinto.

Espectáculo audiovisual de MAOTIK / LOC

Impulsado por la Diputación de A Coruña, (IN)VISUAL pretende conectar territorio, tecnología y creación en una experiencia concebida como relato de la ciudad del futuro, que combina innovación y tradición. La propuesta se articula alrededor de una infraestructura industrial ligada al pasado como la Fábrica de Armas, un espacio que conserva la memoria de A Coruña, y de las prácticas digitales que redefinen el presente y el futuro de la cultura, con lenguajes artísticos contemporáneos que combinan sonido, imagen y tecnología en tiempo real.

El objetivo es convertirse en espacio cultural de vanguardia para albergar las prácticas artísticas para redefinir el ecosistema cultural de la ciudad y desarrollar la imagen de A Coruña como ciudad conectada con la cultura tecnológica contemporánea, abierta a nuevas formas de creación y capaz de activar espacios industriales como motores simbólicos de futuro.

La diputada Rosa Ana García y el responsable del ciclo Xulio Vázquez durante la presentación. / Vanessa Rábade

La diputada provincial de Empleo, Industria y Medio Ambiente Rosa Ana García presentó (IN)VISUAL este miércoles, acompañada por el responsable del ciclo Xulio Vázquez, de HITO Cultura & Tecnología. “Este plató está preparado para ser el motor de una industria audiovisual cada vez más potente pero, también, para ser un laboratorio de experimentación en el que arte y tecnología van de la mano", explicó la diputada. Sobre la programación, Xulio Vázquez destacó su carácter “ambicioso” y “excepcional”, con figuras de referencia de la escena internacional y gallega, que explora las capacidades expresivas de la tecnología, la IA, el arte inmersivo y la música audiovisual creada en vivo.

(IN)VISUAL, en Coruña Estudio Inmersivo (CEI)

Sábado 02.05. MAOTIK Sold out

Sábado 09.05. Marta Verde & José Venditti

Sábado 16.05. Estela Oliva & Ana Quiroga

Sábado 23.05. MIL111

Apertura de puertas: 19.30 | Inicio de la experiencia: 20.00 horas

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