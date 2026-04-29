El barrio de Xuxán, en A Coruña, celebra sus primeras fiestas patronales en honor al Santo Job

El barrio de Xuxán, en A Coruña, se viste de gala. Los próximos días 9 y 10 de mayo, el barrio más joven de la ciudad vivirá un hito histórico con la celebración de sus primeras fiestas populares en honor al Santo Job. Un evento que nace de la ilusión y el trabajo de la Asociación de Vecinos, con el objetivo de fomentar la convivencia y dotar de identidad propia a esta zona de la ciudad.

Desde la organización manifiestan su entusiasmo ante esta primera edición: "Estamos muy ilusionados por ver cómo Xuxán empieza a escribir su propia historia festiva. Queremos que estas fiestas sean un punto de encuentro, y no solo para los vecinos, sino también para familias, amigos y todo aquel que lo desee".

Cartel de las fiestas / LOC

El cartel ha sido diseñado con un enfoque inclusivo y familiar, combinando tradición y modernidad. La jornada del sábado 9 arrancará con un clásico chocolate con churros, seguido de actividades de concienciación para los más pequeños como Xogando a reciclar. El momento institucional llegará a las 14.00 horas con el pregón de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que dará paso a una sesión vermú, en la que habrá también comida, y será animada por Carlos Bau y su banda. Los más pequeños tendrán también su espacio por la tarde con hinchables y la fiesta de la espuma, mientras que la música de la Nova Trova Coruñesa y el concierto de Pablo Balseiro (con éxitos de los 80 y 90) pondrán el broche de oro antes de la sesión DJ.

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El domingo 10 la actividad continuará desde las 11.00 con el pasacalles a cargo de Folerpas y juegos tradicionales. La música volverá a ser protagonista con la sesión vermú de Os Kibbis y una tarde dedicada a los ritmos de los 80 y 90 para todas las generaciones.