El BNG llevará el Noroeste 2026 al próximo pleno
Recuerdan la moción aprobada en septiembre de 2025 que instaba a convocar una plaza de dirección artística para el festival y evitar errores de planificación
El BNG de A Coruña llevará al próximo pleno un emblema cultural de A Coruña como el Festival Noroeste, ya que, a poco más de tres meses para que comiencen las fiestas, se desconoce la mayor parte de la programación con la que contará el Noroeste 2026. “Coñecemos a programación de diferentes musicais de promoción privada ou en colaboración económica co Concello, mais non sabemos nada sobre o Noroeste”, critican los nacionalistas.
En una moción aprobada por el pleno en septiembre de 2025, el BNG ya instaban al Gobierno local a convocar una plaza de dirección artística para el Noroeste y planificarlo cuanto antes para evitar que se repitiesen los errores de 2025. “Un festival como o Noroeste precisa de tempo para garantir unha boa organización, comprometer artistas, difundir a programación e atraer novos públicos”, relata la edil Mercedes Queixas, quien dirigirá la pregunta oral sobre el festival.
El grupo municipal del BNG destaca que el Noroeste es el único festival gratuito y accesible para todos los coruñeses al tiempo que lamenta que el Gobierno local no ponga de su parte para potenciarlo. Reiteran, además, la necesidad de cuidar “un emblema da cidade por ter impulsado históricamente a música de calidade e por abrirlle as portas a novos talentos”.
En este sentido, recuerdan las palabras del concejal Gonzalo Castro que, en el verano de 2025, afirmó que quien quisiese disfrutar de grupos de nivel tenía que pasar por taquilla. “O Goberno local está lonxe de sustentar unha política cultural entendida como o dereito de todas e todos a gozar das creacións artísticas”, apunta Queixas.
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