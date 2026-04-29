La Cámara de A Coruña prestó servicios a casi 1.800 empresas y 4.000 personas el año pasado

Los 5,24 millones de euros invertidos por la Cámara de Comercio de A Coruña durante 2025 hicieron posible que la entidad prestase servicios a 1.778 empresas y 3.892 personas, según informaron este miércoles su presidente, Antonio Couceiro, y su director general, Manuel Galdo.

Ambos destacaron la relevancia del año pasado por la inauguración del Club Cámara Noroeste en la explanada de O Parrote y la adquisición del antiguo edificio de la Cámara de Ferrol tras la incorporación de su demarcación a la de A Coruña. “Podemos decir que la Cámara de A Coruña, desde el punto de vista de la productividad y de la ejecución de los programas, está sin duda a la cabeza de las Cámaras de España”, manifestó Couceiro.

“Nuestra misión es ser útiles para las empresas”, declaró Galdo, quien detalló que la Cámara coruñesa cerró el año con superávit y sin deuda. Durante 2025 destinó 900.000 euros a acciones de internacionalización, como 30 promociones en 17 países en las que participaron 152 empresas, además de una nueva edición de Exporpymes en la que intervinieron compañías de 24 nacionalidades.

Sobre esta materia, Galdo explicó que Estados Unidos y el Golfo Pérsico no son zonas relevantes para la exportación de las empresas gallegas y que ante las dificultades generadas por los aranceles y la guerra de Irán “se van adaptando a cada circunstancia”. “Estamos haciendo certificados de exportación prácticamente en los niveles normales que se venían haciendo”, indicó el director de la Cámara sobre esos mercados, a lo que añadió que el año pasado se alcanzaron los 43.000 certificados para 120 empresas.

Para el fomento del empleo la entidad dedicó 3,1 millones a programas como Talento Joven, con 87 cursos y 826 alumnos, así como a las ferias de empleo juvenil y senior, con más de 1.600 participantes y 245 empresas. Galdo señaló entre el 12% y el 15% de los asistentes a estas actividades consiguen trabajo o tienen contactos serios para hacerlo al cabo de dos meses. También mencionó que se dedicaron 10.051 horas a actividades de formación, muchas de las cuales se impartieron en el centro que la Cámara posee en el edificio donde se halla su sede.

El emprendimiento fue apoyado con 426.000 dedicados a apoyar 762 proyectos y con la concesión de 109 microcréditos por importe de 2,54 millones a través de la entidad financiera Microbank, sobre lo que Galdo destacó que la Cámara de A Coruña es la que realiza más operaciones de este tipo “con mucha diferencia”. También resaltó que el vivero de empresas de Carballo está al máximo de su capacidad, con la presencia de 15 compañías.

En el campo de la innovación tecnológica 236 empresas de la provincia tomaron parte en los diferentes programas desarrollados por la Cámara, que invirtió 810.000 euros en ellos y permitió justificar 24.000 ayudas concedidas para la implantación del Kit Digital.

Galdo puso como ejemplo de la buena marcha de la Cámara la incorporación de 75 nuevos socios durante 2025, que ligó a la creación del Club Cámara Noroeste, ya que todos ellos también son asociados de esa entidad.