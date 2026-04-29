A Coruña celebra la antesala del Orgullo: llega la IX edición del Corufest

La IX edición del Corufest, el festival de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual más importante del Noroeste, llega a A Coruña para reivindicar que todas las identidades y maneras de vivir son válidas. A través de espectáculos de diversas destrezas como la danza y el arte, la ciudad acoge la antesala de las celebraciones del Orgullo, de mano de los directores Xosé Leis y Gus del Río. "Corufest é un festival que traballa sobre a diversidade, e A Coruña é unha cidade que acolle e transforma a través da cultura", declaró Leis en el acto de presentación del evento.

La programación del festival "engloba a cultura de vivir dos coruñeses e coruñesas, esa cultura de vangarda, contemporánea, diversa", en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, bajo el lema "unha cidade que acolle, unha cultura que transforma". Para Leis, lo que más singulariza a la propuesta es "traballar sobre a identidade", colocando al Corufest como un "festival punteiro dentro do Estado español".

Los participantes en el festival emplean artes escénicas, plásticas y audiovisuales "como lugares onde comunicar que os grupos e identidades diversas son camiños cara a unha cidade transformadora e acolledora, como sempre foi A Coruña", explicó Leis.

Memoria y activismo

El festival se llevará a cabo en distintas sedes públicas de la ciudad como los teatros Colón y Rosalía de Castro, el Ágora o la Casa Museo Casares Quiroga. El plato fuerte de esta edición corre a cargo del actor Xoán Fórneas, que abrirá el festival con un concierto en el Colón, el 6 de mayo a las 20.30 horas, lleno de pop y electrónica en gallego. "Xoán Fórneas, que vén de ser o premio Mestre Mateo a mellor interpretación e un dos actores máis presentes nas plataformas como Netflix pola súa serie Respira, presenta o seu novo proxecto, que se chama O Xoán", explica Leis.

Al día siguiente, el 7 de mayo, la biblioteca municipal del Centro Ágora acogerá a las 19.30 horas la entrega del Recoñecemento Samuel Luiz al compromiso social con la visibilidad LGTBIQ+, que este año recae en Boti García Rodrigo, figura clave en el movimiento a nivel español. Después tendrá lugar el encuentro Escritas desbordadas: Narrar o que incomoda, un espacio de reflexión sobre la escritura como territorio de ruptura.

La edición de este año gira en torno a la memoria y celebrará a figuras como Trinidad Falcés, activista y una de las primeras mujeres trans presente en las revueltas de 1974. La Casa Museo Casares Quiroga acogerá una exposición sobre su vida, Maricones y travestis a la calle, del 12 al 31 de mayo. Pondrá el foco, también, en las "fisuras ou fendas da sociedade", simbolizando a los hombres trans como caballitos de mar, especie en la que el macho gesta. El 14 de mayo se representará en el teatro Rosalía el espectáculo Caballito de mar, de Pau Coya, una pieza escénica que aborda la experiencia de un hombre trans embarazado.

Homenaje a Roberto Pérez Toledo

Corufest atenderá a otro tipo de diversidades en Manual básico de lengua de signos para romper corazones, una historia de amor entre chicos con discapacidad, el 13 de mayo en el teatro Colón. "Esta é a función que temos con accesibilidade para colectivos xordos", informó Leis. La representación es, además, un homenaje a su autor, Roberto Pérez Toledo, diagnosticado con atrofia espinal congénita y fallecido en 2022 después de un accidente cerebrovascular. "Este foi o último espectáculo que el fixo, morreu durante a representación, e acaba sendo o seu legado esta obra de accesibilidade dunha perspectiva totalmente positiva e de desenvolvemento", añadió el codirector del festival.

La disciplina de danza queda atendida en el espectáculo Orgía, de Miquel Barcelona, una pieza que celebra los cuerpos diversos en el Rosalía el 8 de mayo a las 20.30 horas. El día 9, el Centro Cívico dos Mallos será el escenario de la obra Manual para follarse a un macho con vagina, con entrada libre. También la librería Galgo Azul acogerá el viernes 15 un encuentro sobre derechos culturales e identidad LGTBIQ+. "A IX edición é extensa, variada, con multitude de opcións e actividades para todos os públicos. Apostamos pola dinamización cultural, pola posta en valor dos artistas locais e por unha cidade acolledora e atractiva", declaró Inés Rey, quien definió A Coruña como una "cidade aberta e diversa".

El festival se clausurará el 17 de mayo, en coincidencia con el Día das Letras Galegas y el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El escritor, profesor y activista Ismael Ramos visitará la librería Galgo Azul para celebrar un encuentro a partir de las 12.30 horas.