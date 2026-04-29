Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasEl 'top model' coruñés que ha conquistado el mundo y ahora vuelve para vestir Monte AltoSuceso en Pontevedra: un joven muerto en el río de Os GafosUn policía coruñés ayuda a dar a luz a la esposa de un compañeroEl CTA admite el error en el penalti de QuagiataMapa de lugares idóneos para ver el eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Sucesos

Detenidas dos personas por robar un patinete a punta de navaja en A Coruña

Sucedió el pasado 19 de marzo

Un patinete eléctrico

Un patinete eléctrico / E. P.

RAC

A Coruña

Además de la detención de una persona como presunto autor de la agresión a un taxista el pasado 14 de abril, la Policía Nacional de A Coruña ha informado de la detención de dos personas que robaron un patinete eléctrico a un hombre que paseaba junto a su pareja el pasado 19 de marzo por un barrio de la ciudad.

Según explica el cuerpo policial en una nota de prensa, la pareja fue abordada por dos personas que les arrebataron el vehículo de movilidad personal de manera violenta a la vez que lo amenazaban con armas blancas.

Los hechos fueron denunciados días más tarde, facilitando la víctima datos de sus agresores, lo que permitió al Grupo de Policía Judicial de Distrito agilizar las investigaciones.

Noticias relacionadas

Las pesquisas finalmente permitieron detener a los dos autores de los hechos, que han sido puestos a disposición judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  3. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  4. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  7. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  8. El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos

Renfe reorganiza trenes en A Coruña este verano: habrá trasbordos por carretera y cierre total de la estación durante dos semanas

Detenido el supuesto agresor del taxista de A Coruña que abandonó el sector tras ser atracado con un "mataleón"

Detenido el supuesto agresor del taxista de A Coruña que abandonó el sector tras ser atracado con un "mataleón"

¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico

El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación

La relación de A Coruña y Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

La relación de A Coruña y Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

Vía libre ambiental a la ampliación de la ayuda por satélite para los aviones en el aeropuerto de A Coruña

Vía libre ambiental a la ampliación de la ayuda por satélite para los aviones en el aeropuerto de A Coruña

El presidente de la Cámara de A Coruña reclama un “plan conjunto” contra el absentismo laboral

El tiempo en A Coruña: llegan cambios en vísperas del puente del 1 de mayo

El tiempo en A Coruña: llegan cambios en vísperas del puente del 1 de mayo
Tracking Pixel Contents