Detenidas dos personas por robar un patinete a punta de navaja en A Coruña

Además de la detención de una persona como presunto autor de la agresión a un taxista el pasado 14 de abril, la Policía Nacional de A Coruña ha informado de la detención de dos personas que robaron un patinete eléctrico a un hombre que paseaba junto a su pareja el pasado 19 de marzo por un barrio de la ciudad.

Según explica el cuerpo policial en una nota de prensa, la pareja fue abordada por dos personas que les arrebataron el vehículo de movilidad personal de manera violenta a la vez que lo amenazaban con armas blancas.

Los hechos fueron denunciados días más tarde, facilitando la víctima datos de sus agresores, lo que permitió al Grupo de Policía Judicial de Distrito agilizar las investigaciones.

Noticias relacionadas

Las pesquisas finalmente permitieron detener a los dos autores de los hechos, que han sido puestos a disposición judicial.