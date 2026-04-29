La Diputación de A Coruña amplía con 65 millones su Plan Único para los concellos

La aprobación por el pleno de la Diputación de A Coruña un cambio presupuestario incrementa en 65 millones los fondos del Plan Único de obras y servicios de esta institución para este año, que alcanzará así los 153 millones. Esa cantidad representa un aumento del 11% con relación a la del plan del año pasado, por lo que el presidente provincial, Valentín González Formoso, afirmó que es «hoxe a mellor ferramenta que teñen os concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos».

Con este incremento, la comarca de A Coruña contará este año con 36,2 millones de euros, de los que 4,3 se destinan a Culleredo, 3,5 a Arteixo, 3,4 a Cambre, 3,3 a Oleiros, 2,6 a Sada, 1,5 tanto para Abegondo como para Betanzos, así como 1,3 para Curtis y Mesía. Aranga recibirá 1,2 millones, al igual que Carral, mientras que Bergondo contará con 1,1 millones, la misma cantidad que Miño. La capital provincial recibirá solo 606.000 euros a través de este plan.

Formoso destacó que además de financiar más de 4.500 obras realizadas en los municipios, los ayuntamientos pueden sostener con el Plan Único provincial servicios básicos como alumbrado público, limpieza y mantenimiento de vías y servicios sociales.