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La Diputación de A Coruña amplía con 65 millones su Plan Único para los concellos

Supera ya en un 11% los fondos disponibles el año pasado

Valentín González Formoso.

Valentín González Formoso. / LOC

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La aprobación por el pleno de la Diputación de A Coruña un cambio presupuestario incrementa en 65 millones los fondos del Plan Único de obras y servicios de esta institución para este año, que alcanzará así los 153 millones. Esa cantidad representa un aumento del 11% con relación a la del plan del año pasado, por lo que el presidente provincial, Valentín González Formoso, afirmó que es «hoxe a mellor ferramenta que teñen os concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos».

Con este incremento, la comarca de A Coruña contará este año con 36,2 millones de euros, de los que 4,3 se destinan a Culleredo, 3,5 a Arteixo, 3,4 a Cambre, 3,3 a Oleiros, 2,6 a Sada, 1,5 tanto para Abegondo como para Betanzos, así como 1,3 para Curtis y Mesía. Aranga recibirá 1,2 millones, al igual que Carral, mientras que Bergondo contará con 1,1 millones, la misma cantidad que Miño. La capital provincial recibirá solo 606.000 euros a través de este plan.

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Formoso destacó que además de financiar más de 4.500 obras realizadas en los municipios, los ayuntamientos pueden sostener con el Plan Único provincial servicios básicos como alumbrado público, limpieza y mantenimiento de vías y servicios sociales.

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