La mercería coruñesa que supera a todo Inditex salvo Zara y Bershka en TikTok

Es uno de los comercios más emblemáticos de A Coruña y, muy probablemente, la mercería más viral de España. Fundada en 1942 en la rúa San Andrés, Ramón Santos tomaba las riendas del negocio en 2019 y, con el foco puesto en las redes sociales, creó una comunidad que parece no tener techo, marcando un antes y un después en la historia del local.

Su buen hacer y su popularidad es tal, que en la actualidad La Crisálida es la cuarta empresa gallega con más seguidores en TikTok.

Sus 2,1 millones de seguidores solo están superados por Bershka (4,3 millones), el RC Celta (10,3) y Zara (14,2). La Crisálida deja atrás a grandes marcas como Lefties, Pull&Bear, Massimo Dutti u Oysho, compitiendo en audiencia con gigantes del mundo de la moda.

Fue el propio negocio coruñés el que ha dado a conocer la gran noticia a través de sus redes sociales.

"La Crisálida entra en el TOP de Galicia en redes sociales y se sitúa entre las empresas más seguidas en TikTok e Instagram", explicaban en un comunicado.

A dicho comunicado lo acompañaban dos listados en los que pueden consultarse los rankings de empresas gallegas más seguidas en TikTok e Instagram, con datos actualizados en este mes de abril.

Ramón Santos, el dueño de la mercería más famosa de A Coruña / Germán Barreiros / Roller Agencia

Tras el Celta y Zara

Si bien en TikTok solo hay tres grandes marcas que la superan --Zara, el Celta y Bershka--, sus números en Instagram también son muy buenos.

Con más de 700.000 seguidores, la mercería figura también entre las empresas gallegas más populares, en un listado dominado por marcas de Inditex. Así, Zara (62,2 millones), Bershka (11,1) y Stradivarius (8,4) reinan en el TOP 3.

En este caso, La Crisálida ocupa el puesto número 12, superando al Celta (660.000 seguidores), a Purificación García (567K) y a Vandal (519K).

Un caso atípico

El caso de esta mercería es uno atípico pues, a diferencia del resto de empresas del ranking, es la única que no pertenece a un gran grupo empresarial del mundo de la moda o del entretenimiento deportivo. Es, además, un comercio tradicional, de los que no es muy habitual ver en redes sociales.

Según apuntan en el comunicado, su éxito puede deberse a que han sabido "construir una comunidad digital global a través de contenidos centrados en la vida cotidiana, la memoria y el valor de los objetos".

Sin duda, son un buen ejemplo gallego de cómo un pequeño comercio tradicional -o un comercio de toda la vida- ha sabido reinventarse y abrirse paso en el ecosistema digital global.

Y no, no es una exageración, pues por sus puertas cada semana cruzan personas procedentes desde diferentes puntos del mundo. ¿Has estado alguna vez?