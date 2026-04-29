Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores.

Espacio Coruña acaba de anunciar la incorporación de cuatro nuevos negocios en sus instalaciones, correspondientes a las firmas NARA, Atomic House, Mascop Formación y Brancura Atlántica, y avanza además que habrá "próximas aperturas" de nuevos operadores como Sutega, Savia Espacios o La Dolida Pisco Bar".

Los responsables de Espacio Coruña destacan que este complejo comercial y de servicios continúa con la apuesta para seguir "consolidando un modelo que integra trabajo, formación, ocio y servicios en un mismo espacio" e impulsando su "estrategia de diversificación" mientras de forma simultánea avanzan las obras de varias empresas que ampliarán su actividad en las próximas semanas. Consideran que el edificio refuerza así "su posicionamiento como espacio que integra diferentes usos -comercio, ocio, restauración, servicios profesionales- en un mismo entorno".

Subrayan que la principal novedad es la llegada de NARA, un nuevo espacio de oficinas gestionadas y coworking que ocupará 1.300 m² e integrará 140 puestos de trabajo, veinte oficinas privadas de entre dos y veinte puestos, seis salas de reuniones, cuatro phone booths, una sala polivalente y una zona open coworking. Gestionado por HQFlex, especialistas en espacios de trabajo flexibles con proyectos en varias ciudades españolas, NARA está concebido para ofrecer un entorno completamente operativo desde el primer día, combinando la flexibilidad del coworking con la privacidad de una oficina propia, según destacan los responsables de Espacio Coruña, que inciden en que las oficinas de mayor tamaño incorporarán además salas de reuniones y despachos privados, permitiendo a las empresas crecer sin cambiar de espacio.

"Su presencia dentro del edificio no solo amplía la oferta, sino que contribuye directamente a generar tráfico constante durante el horario de oficina, beneficiando al conjunto de operadores. La integración de espacios de trabajo en entornos comerciales responde a una tendencia creciente en el sector inmobiliario, que cada vez más apuesta por combinar usos para garantizar actividad durante todo el día", destaca Espacio Coruña en un comunicado.

Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores. / LOC

A esta incorporación se suma Atomic House, un espacio orientado a la creación musical. El proyecto ya disponía de un primer local de 427 m² y ha ampliado su presencia en el edificio con la compra de más de 500 m² adicionales contiguos, una decisión que refleja la confianza de sus promotores en el proyecto y en el potencial del emplazamiento. El resultado es un ecosistema completo para músicos y creadores, con salas de ensayo de alta fidelidad equipadas con backline profesional y un estudio de grabación profesional preparado para proyectos que van desde maquetas hasta álbumes de estudio.

El edificio incorpora también a Mascop Formación, academia especializada en la preparación de las oposiciones a la Policía Local de Galicia, que refuerza el posicionamiento de Espacio Coruña como espacio de aprendizaje y capacitación profesional. Y completa las nuevas firmas con Brancura Atlántica, operador de lavandería que amplía la oferta de servicios cotidianos muy necesaria para los usuarios del área de influencia.

Avance de obras y próximas aperturas

En paralelo a estas incorporaciones, Espacio Coruña avanza en distintas actuaciones que verán la luz en las próximas semanas. Entre ellas, destacan las aperturas en las próximas semanas de Sutega, que ha adquirido en propiedad un local de más de 1.000 m² y donde se concentrará a 92 profesionales de sus distintas divisiones, y Savia Espacios, así como la puesta en marcha de nuevos espacios de ocio y restauración, incluyendo La Dolida Pisco Bar, un concepto afterwork que ampliará la actividad del edificio en horario de tarde-noche.

Asimismo, continúan los trabajos de mejora y adaptación de operadores ya presentes. Luckia está invirtiendo en la remodelación integral de su espacio para hacerlo más atractivo y funcional.

Por otra parte, Sampaio -grupo con varios restaurantes de referencia en la ciudad-, acaba de abrir sus oficinas corporativas en el edificio, al igual que Dorseran, que ofrece servicios integrales para la construcción y el mantenimiento de activos inmobiliarios.

Un modelo basado en la diversidad de usos

ESPACIO Coruña sigue consolidando un modelo que trasciende el retail tradicional, apostando por la integración de usos que generen actividad a lo largo de todo el día y atraigan perfiles muy distintos de usuario: empresas, profesionales y clientes finales.

"Cada nueva empresa que se incorpora aporta valor añadido al conjunto, tanto por la actividad que genera como por las sinergias con los operadores ya presentes. La llegada de NARA es un ejemplo claro de hacia dónde evoluciona el edificio: un espacio donde trabajar, formarse y desarrollar actividad profesional convive de forma natural con el comercio, el ocio y los servicios. Hay dos ámbitos en los que vemos un potencial enorme y en los que queremos seguir creciendo: la formación -reglada y no reglada- y el uso sanitario. Son dos sectores con una demanda creciente y un encaje natural con el modelo de edificio que estamos construyendo, y en los que tenemos mucho recorrido por delante", señala Eva Rodríguez Peña, gerente de ESPACIO Coruña.

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