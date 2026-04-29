Una exposición en O Parrote pone en valor la figura de Nikola Tesla

El Paseo do Parrote acoge desde este miércoles la exposición Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, una muestra itinerante que recorre la vida y obra del ingeniero serbio, figura clave en la historia de la ciencia gracias al desarrollo de inventos que marcaron el siglo XX.

La exposición, organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Nikola Tesla Museum, en la que A Coruña es la primera parada, reconoce la tarea del inventor a quien debemos contribuciones como la existencia del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de la energía y la información.

Los visitantes pueden ver módulos electromecánicos que permiten reproducir el funcionamiento de los aparatos e ingenios ideados por Tesla. Según explica la Fundación en una nota de prensa, ayudan a entender de manera didáctica y clar aalgunos de los principios físicos que se esconden tras sus creaciones.

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En A Coruña, la exposición podrá verse hasta el 10 de junio de 2026 en dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una. Además, se ofrecen visitas guiadas adaptadas para escolares.