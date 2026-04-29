El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación

Diez años después de iniciar su tramitación administrativa, el Gobierno central licita la obra de "integración ambiental" de la avenida de Alfonso Molina. El proyecto completa la ampliación de la avenida, en ejecución en la actualidad, pero con retraso en sus plazos, que debían haber culminado en el primer trimestre de este año. La integración ambiental sale a concurso por 5,89 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de año y medio desde la firma del contrato. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de junio.

El proyecto consiste en la construcción de sendas peatonales y ciclistas en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros, entre el enlace de San Cristóbal y el de la autopista AP-9. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expone en la licitación que esta actuación "asegura la permeabilidad transversal a lo largo del tramo", es decir, la conexión entre ambos lados de la avenida de Alfonso Molina, al conectar las sendas con los accesos próximos a las paradas de autobuses proyectadas y las pasarelas elevadas. Las sendas incluidas en este proyecto quedarán unidas por otros accesos peatonales ya en ejecución con las obras de ampliación de la avenida.

Esquema del proyecto de integración ambiental de la avenida de Alfonso Molina entre el cruce de San Cristóbal y Carrefour, con las sendas en rojo y las zonas ajardinadas en verde. / LOC

"Adicionalmente", el diseño incluye la "integración paisajística del entorno, generando y mejorando las zonas verdes anexas a las sendas" y "en general a toda la avenida". También incluye una nueva pasarela peatonal y ciclista en el enlace entre Pocomaco y Matogrande.

Esta fase complementaria de las obras de ampliación de Alfonso Molina no figuraba en el origen del proyecto, iniciado en 2007, con José María Aznar en la Presidencia del Gobierno. En 2016, el Gobierno, ya con Mariano Rajoy de presidente, acordó con el Ayuntamiento, con Xulio Ferreiro de alcalde, esta solución para mejorar los márgenes de la avenida y reforzar la seguridad de peatones y ciclistas.

Seis nuevas sendas peatonales y ciclistas

Tomando como referencia el sentido salida de la ciudad, la primera senda proyectada, de 284 metros, dará continuidad a la acera existente en el margen derecho del vial, que conectará con la glorieta en la intersección de las calles Félix Acevedo y Cristino Álvarez, en Ponte da Pedra, frente al edificio de Mapfre. Y continuará hasta la pasarela peatonal ya existente que conecta Matogrande con la zona del Coliseum.

Esquema del proyecto de integración ambiental de la avenida de Alfonso Molina entre el cruce de Pocomaco y la gasolinera, con las sendas en rojo y las zonas ajardinadas en verde. / LOC

La segunda senda, de 386 metros de longitud, arrancará a la altura de la proyectada en Alfonso Molina a la altura del aparcamiento del hipermercado Carrefour y proseguirá por el desvío hacia Pocomaco hasta conectar con la acera existente junto al Coliseum, en la calle Francisco Pérez Carballo.

Una pasarela peatonal sobre el acceso a Pocomaco, entre la zona de Carrefour y la del concesionario SEAT Marineda Motor, conectará con la tercera senda prevista, de 412 metros, que partirá a la altura del edificio de Sindicatos, bordeará la parcela de SEAT y continuará hasta el desvío al campus de Elviña, en el cruce de las calles Lamelas y Antonio Insua.

La cuarta senda en el margen derecho de la avenida, saldrá de la calle Igrexa de Elviña y finalizará una vez bordeada la gasolinera, donde conectará con otro acceso incluido en las obras de ampliación que llevará a la parada de bus y la acera de la avenida de Nueva York, frente a la fábrica de Coca-Cola.

Esquema del proyecto de integración ambiental de la avenida de Alfonso Molina entre la gasolinera y la AP-9, con las sendas en rojo y las zonas ajardinadas en verde. / LOC

En el lado opuesto de la avenida de Alfonso Molina, se proyectan dos sendas. Una, de 134 metros de largo, partirá del acceso de Matogrande, en la parte posterior del edificio del hotel Attica 21, hasta enlazar con el camino ya previsto en las obras de ampliación que llevará a la pasarela atirantada. De ella partirá una segunda senda, de 214 metros, que, a diferencia de todas las demás, se alejará de la avenida para ir ceñida a los edificios de Matogrande hasta casi la rotonda de entrada al polígono.