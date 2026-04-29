¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de abril
Humor, presentaciones o cine, entre los eventos de hoy
Yunez Chaib actúa en la sede Afundación
19.00 horas | El humorista Yunez Chaib presenta su número de comedia, de una hora de duración, como parte del programa del Encuentro Mundial del Humorismo. El cómico es conocido por su participación en La Revuelta.
Sede Afundación de A Coruña
Sergio del Molino presenta su nuevo libro
18.30 horas | El escritor Sergio del Molino presenta su nueva novela, La hija, sobre la vida de la hija del pintor Francisco de Goya, dentro del ciclo XXI Encontros con escritores. Estará acompañado de Xavier Seoane y Javier Pintor.
Salón de actos de la UNED
El Cineclub Bóveda proyecta cine alemán
19.30 horas | El Cineclub Bóveda proyecta la película Cielo rojo, del director de cine Christian Petzold. Esta sesión pone fin al ciclo dedicado al autor alemán. Esta actividad se desarrolla con la colaboración del Instituto Goethe.
Asociación Cultural Alexandre Bóveda
El COAG aborda la arquitectura histórica
19.00 horas | Los arquitectos zaragozanos Luis Franco, Mariano Pemán y Sergio Sebastián ofrecen una conferencia sobre la intervención y restauración en edificaciones o patrimonio de arquitectura histórica.
Sede del COAG en A Coruña
Concierto de jazz a tres bandas en el Fórum
19.30 horas | Los músicos jordi Farrés, Marcelino_Galán y Miguel Cabana toman el escenario del Fórum Metropolitano para ofrecer un concierto de jazz a tres bandas, dentro del programa Corujazz. El precio es reducio para socios.
Fórum Metropolitano
La Filmoteca pasa una película sobre Lumumba
18.00 horas | La Filmoteca de Galicia realizará un pase de la película Lumumba: La mort du prophète, sobre el primer presidente del Congo tras su independencia de Bélgica, Patrice Lumumba; por el ciclo Territorios mutantes.
Filmoteca de Galicia
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