Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Excursiones gratuitas en A Coruña: más de mil plazas para usuarios de centros cívicosUn avión de Ryanair aterriza por primera vez en A CoruñaCuenta atrás para el nuevo urbanismo en ArteixoEl calendario del Dépor en la recta final de SegundaUna de las empanadas más famosas de A CoruñaEntrevista a Álex Hernández, exjugador del Leyma
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de abril

Humor, presentaciones o cine, entre los eventos de hoy

Yunez Chaib.

Yunez Chaib. / Elisenda Pons

RAC

A Coruña

Yunez Chaib actúa en la sede Afundación

19.00 horas | El humorista Yunez Chaib presenta su número de comedia, de una hora de duración, como parte del programa del Encuentro Mundial del Humorismo. El cómico es conocido por su participación en La Revuelta.

Sede Afundación de A Coruña

Sergio del Molino presenta su nuevo libro

18.30 horas | El escritor Sergio del Molino presenta su nueva novela, La hija, sobre la vida de la hija del pintor Francisco de Goya, dentro del ciclo XXI Encontros con escritores. Estará acompañado de Xavier Seoane y Javier Pintor.

Salón de actos de la UNED

El Cineclub Bóveda proyecta cine alemán

19.30 horas | El Cineclub Bóveda proyecta la película Cielo rojo, del director de cine Christian Petzold. Esta sesión pone fin al ciclo dedicado al autor alemán. Esta actividad se desarrolla con la colaboración del Instituto Goethe.

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

El COAG aborda la arquitectura histórica

19.00 horas | Los arquitectos zaragozanos Luis Franco, Mariano Pemán y Sergio Sebastián ofrecen una conferencia sobre la intervención y restauración en edificaciones o patrimonio de arquitectura histórica.

Sede del COAG en A Coruña

Concierto de jazz a tres bandas en el Fórum

19.30 horas | Los músicos jordi Farrés, Marcelino_Galán y Miguel Cabana toman el escenario del Fórum Metropolitano para ofrecer un concierto de jazz a tres bandas, dentro del programa Corujazz. El precio es reducio para socios.

Fórum Metropolitano

La Filmoteca pasa una película sobre Lumumba

18.00 horas | La Filmoteca de Galicia realizará un pase de la película Lumumba: La mort du prophète, sobre el primer presidente del Congo tras su independencia de Bélgica, Patrice Lumumba; por el ciclo Territorios mutantes.

Noticias relacionadas

Filmoteca de Galicia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  3. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  4. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  5. El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
  6. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  7. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  8. Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de abril

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de abril

El tiempo en A Coruña: llegan cambios en vísperas del puente del 1 de mayo

El tiempo en A Coruña: llegan cambios en vísperas del puente del 1 de mayo

El humorista J.J. Vaquero presenta su película en el Encuentro Mundial del Humorismo de A Coruña: "La decisión de ser camarero me hizo cómico"

Los sindicatos de A Coruña clamarán contra la guerra este 1 de mayo: "O imperialismo está sacando a careta"

Los sindicatos de A Coruña clamarán contra la guerra este 1 de mayo: "O imperialismo está sacando a careta"

Así celebra el Museo de Estrella Galicia el Orgullo Friki: cena maridaje con música en directo en A Coruña

Así celebra el Museo de Estrella Galicia el Orgullo Friki: cena maridaje con música en directo en A Coruña

Los sindicatos de A Coruña encaran el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con la mirada en la vivienda: "Nos viene gente a las sedes que vive en pisos patera"

Los sindicatos de A Coruña encaran el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con la mirada en la vivienda: "Nos viene gente a las sedes que vive en pisos patera"

El polígono de Bergondo lucha contra el sedentarismo con una sesión especial de Bienestar 360

La Universidade da Coruña empezará el nuevo curso el 7 de septiembre

La Universidade da Coruña empezará el nuevo curso el 7 de septiembre
Tracking Pixel Contents