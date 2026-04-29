Un joven, detenido en Lugo por una agresión sexual a una chica de 18 años
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado y el joven, que ronda los 20 años, fue detenido el domingo a última hora
Europa Press
Un hombre permanece detenido en dependencias policiales acusado de una supuesta agresión sexual a una joven en Lugo.
Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, el detenido es un hombre joven --en la veintena--, y la detención se produjo el domingo a última hora. El suceso tuvo lugar el sábado, de madrugada, en los alrededores de un bar de copas de la zona de Sanfiz. La presunta víctima es una joven de 18 años.
Tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que el detenido pase a disposición judicial durante la mañana de este miércoles.
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