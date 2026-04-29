Más juegos en el área infantil, un estanque, nuevos árboles, senderos y pistas para corredores: así será el nuevo parque de Santa Margarita

Las obras de mejora en el parque de Santa Margarita avanzan con la ejecución y renovación de caminos y sendas, así como la ampliación de equipamientos y mobiliario, tanto deportivos como de ocio. Entre las novedades que estrenará uno de los principales pulmones verdes de A Coruña destacan los nuevos equipamientos del área de juegos infantiles próxima al acceso desde avenida de Arteixo, lo que permitirá ampliar el rango de edad de los usuarios. La zona infantil contará con una plataforma donde se integrarán los nuevos juegos y bancos de descanso, dispuestos sobre un pavimento de corcho de pino, con el aspecto rústico que aportará la madera sin tratar de los nuevos elementos de ocio. También se repondrán los árboles dañados y enfermos, y se plantarán nuevos ejemplares para realzar las avenidas y caminos con la revegetación de zonas verdes. Según detalla el Concello, se renovará la iluminación para resaltar elementos de interés patrimonial como los hórreos y se creará un estanque en el entorno de la Rosaleda, integrado en una nueva avenida peatonal iluminada y con vistas a la ciudad. En el paseo de las Ciencias se colocarán placas conmemorativas dedicadas a las 15 principales científicas de la historia de Galicia que reivindicarán su legado.

Están proyectadas nuevas pistas para corredores que llegarán a un área de calistenia construida en el espacio deportivo ubicado al noroeste del parque. Esta área deportiva dispondrá de un elemento tipo jaula y contará con una reordenación de sus elementos en un espacio más amplio, así como la prolongación de su pavimento que funcionará, a su vez, como llegada de la pista de correr. “En el nuevo parque será incluso más fácil pasear, hacer deporte y jugar con los niños y niñas”, subrayó la alcaldesa Inés Rey durante su visita este miércoles para supervisar el desarrollo de los trabajos, que afectan a una superficie de 78.000 metros cuadrados y cuentan con una inversión de 740.000 euros.

Plantación de árboles en el parque de Santa Margarita. / LOC

Entre las actuaciones ya visibles en el parque de Santa Margarita, destaca un nuevo islote ajardinado para realzar la avenida das Ciencias, pavimentada con losa de granito gris, donde se han elevado muros de albañilería para favorecer el desarrollo correcto de las raíces de los árboles colindantes y evitar futuros daños en los caminos.

Entre las mejoras ejecutadas, también destaca un nuevo circuito de senderos, con el que se conectan diversos espacios de ocio, y la renovación del mobiliario urbano del parque que le aporta uniformidad en términos estéticos, así como la mejora de otros espacios deteriorados como los merenderos.