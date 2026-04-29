El local que ocupaba la jamonería Munín en la Franja de A Coruña será una cafetería de especialidad

El local de la calle Franja 59, que hace esquina con la Calle Ángel de A Coruña, volverá a tener actividad tras largo tiempo con la persiana bajada. El espacio, recordado por muchos vecinos por haber albergado la antigua jamonería Munín, acogerá próximamente Nöto Café de Especialidad, un nuevo proyecto familiar impulsado por una familia venezolana que ha decidido emprender en la ciudad y que abrirá el próximo sábado 9 de mayo.

Según explica Michelle Moreno, una de las responsables del negocio, la propuesta se centrará en el café de especialidad para llevar, la panadería artesanal y la pastelería elaborada con materias primas de proximidad. "El enfoque principal es trabajar con productos de kilómetro cero", señala Moreno, que destaca la apuesta por proveedores gallegos y por un modelo de negocio ligado al entorno.

Uno de los elementos diferenciales será el café, procedente del grupo Donoso, tostadores gallegos especialmente conocidos en Ourense y con poca presencia todavía en A Coruña. Moreno explica que, según la información que manejan, Nöto será la primera cafetería de especialidad en la ciudad que trabaje con este café. La parte de obrador, por su parte, contará con elaboraciones de su país como el pan andino venezolano y en elaboraciones artesanales con masa madre.

La familia quiere que la reapertura suponga también una forma de recuperar la vida cotidiana de este punto de la calle. Sus impulsores llegaron desde Venezuela —los padres de Michelle llevan tres años en A Coruña y ella apenas uno— y fueron los propios vecinos quienes les hablaron de la historia del local y del cariño que existía hacia la antigua jamonería.