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Mori traerá su ‘bedroom pop’ al Don Giorgio de A Coruña el 15 de mayo

Colaborador de Rusowsky y Ralphie Choo es uno de los máximos exponentes nacionales de este género donde los artistas componen, graban y producen canciones desde sus dormitorios con pocos recursos

Foto de promoción de Mori

Foto de promoción de Mori / LOC

RAC

A Coruña

Mori, una de las voces más destacadas del bedroom pop nacional, [un género donde los artistas componen, graban y producen canciones íntimas en sus dormitorios utilizando pocos recursos] llevará su directo a Galicia dentro de la programación de Son Estrella Galicia. El artista actuará el viernes 15 de mayo en Don Giorgio, en A Coruña, tras pasar por Ourense.

Originario de Ceuta y afincado en Getafe, el artista se ha consolidado con una propuesta íntima que combina bedroom pop, R&B alternativo y hip-hop atsmoférico. Colaborador de Rusowsky y Ralphie Choo o Tristán!, acaba de publicar su primer largo, El niño bola. Las entradas están a la venta en DICE.

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