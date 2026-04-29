Mori traerá su ‘bedroom pop’ al Don Giorgio de A Coruña el 15 de mayo
Colaborador de Rusowsky y Ralphie Choo es uno de los máximos exponentes nacionales de este género donde los artistas componen, graban y producen canciones desde sus dormitorios con pocos recursos
A Coruña
Mori, una de las voces más destacadas del bedroom pop nacional, [un género donde los artistas componen, graban y producen canciones íntimas en sus dormitorios utilizando pocos recursos] llevará su directo a Galicia dentro de la programación de Son Estrella Galicia. El artista actuará el viernes 15 de mayo en Don Giorgio, en A Coruña, tras pasar por Ourense.
Originario de Ceuta y afincado en Getafe, el artista se ha consolidado con una propuesta íntima que combina bedroom pop, R&B alternativo y hip-hop atsmoférico. Colaborador de Rusowsky y Ralphie Choo o Tristán!, acaba de publicar su primer largo, El niño bola. Las entradas están a la venta en DICE.
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