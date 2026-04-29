El PP de A Coruña preguntará en el pleno por el cambio de parada de bus de Entrejardines a Correos

El PP llevará al pleno del próximo 7 de mayo el cambio de ubicación de la parada de autobuses metropolitanos de Entrejardines a Correos y la reforma de la calle Alcalde Marchesi. El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, anuncia que presentará mociones para preguntar por la reducción del tamaño de la nueva parada, que provoca problemas para la circulación en la zona, y pedir una solución para los problemas que ocasiona a los conductores.

“Los buses no caben en la parada cuando se juntan más de tres, lo que pasa varias veces al día, cuando en Entrejardines cabían cuatro sin problema”, denuncia el concejal. Alertan de que hay policía local “presionando” a los conductores para que arranquen cuanto antes y que la nueva ubicación de la parada se ha implantado "sin planificación ni adaptación real" a los tiempos del recorrido.

El PP trasladará la denuncia de los sindicatos de conductores de UGT y CSIF sobre los problemas de seguridad para peatones y ciclistas en el acceso y salida de los buses a la parada cuando se incorporan a la Marina, con los tramos del nuevo carril bici y pasos de peatones en esos cruces y en el que va del Colón hacia la Subdelegación, todos ellos sin semáforos.

Critican, además, problemas de carga y descarta en el teatro Colón tras la supresión de la zona reservada para hacerlo. “Ahora tienen que subir los camiones a la acera, entre barandillas y árboles”, asegura Miguel Lorenzo.

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El PP de A Coruña también preguntará en el pleno sobre la tardanza en reparar la calle Alcalde Marchesi. Recuerdan que la finalizó la obra en 2022, vecinos, comerciantes y hosteleros han denunciado la reforma llevada a cabo por el Ayuntamiento. “No es de recibo que hayan tenido que esperar cuatro años, cuando se acercan las municipales, para hacer valer la garantía de la obra”, critican, al tiempo que piden explicaciones.